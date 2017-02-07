(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da işverenlere eğitim

Ömer PINAR-ŞANLIURFA-) ŞANLIURFA'da, MÜSİAD ve Hak İş Genel merkezi tarafından işverenlere yönelik düzenlenen 'İşçi ve işverenlerin uyum yeteneklerinin sosyal diyalog yaklaşımıyla artırılması teknik destek' projesi kapsamında eğitim semineri verildi. MÜSİAD ve Hak İş Genel merkezi tarafından işveren ve işçilere yönelik düzenlenen 4 günlük eğitim semineri başladı. Bir otelde düzenlenen eğitim seminerine HAK İş Konfederasyonu Genel Sekreteri Osman Yıldız, İl Başkanı Selim Gülsatar, MÜSİAD İl Temsilcisi Mahmut Barut ile iş adamları katıldı. 'İşçi ve işverenlerin uyum yeteneklerinin sosyal diyalog yaklaşımıyla artırılması teknik destek' projesi kapsamında düzenlenen eğitim seminerinde 'İş sağlığı, iş güvenliği ve iş kanunu konularında bilgiler verildi. Ülke ekonomisinin hızlanması için sosyal diyaloga ihtiyaç olduğunu ifade eden MÜSİAD İl Temsilcisi Mahmut Barut, şunları söyledi. 'Bu yıl 13'ncüsü düzenlenen ve 4 gün sürecek olan seminerde sosyal diyalogun geliştirilmesi üzerine çeşitli eğitimler gerçekleştirilecektir. MÜSİAD olarak her alanda olduğu gibi ülkemizin gelişimine ve kalkınmasına yönelik her türlü faaliyeti destekliyoruz. Bunun için öncü olmayı hedefliyoruz. Dünyaya açılan bir MÜSİAD var ve Türkiye'yi geliştiren bir MÜSİAD var ve eğitim seminerleri düzenliyoruz. Ülkemizin buna ihtiyacı var birlik, beraberlik ve sosyal diyalogun geliştirilmesini ihtiyacı vardır. 2023 hedeflerine gitmemiz için bu engelleri aşmamız ve sosyal diyalog kapılarını açmamız gerekiyor. Ülkemizin gelişmesi bizim için önemlidir. Bu zor zamanları hep birlikte atlatacağız. MÜSİAD ve HAK İŞ konfederasyonuna bağlı üyelerimize yönelik bir seminer bir masa etrafında bu sorunların birlikte çözülmesi gelecek adına da iş dünyası için umut vericidir. Bu toplantının önümüzdeki yıllarda iş dünyasının daha çok etkin bir şekilde çalışacağına inanıyorum. 2023 hedeflerine hızlı bir şekilde gideceksek ülkemizin kişi başına düşen 25 bin dolar gibi milli gelir hedefi var 500 milyar dolar gibi bir ihracat hedefimizi var ve iş dünyasının işçisiyle, işvereni ile beraber bu sosyal diyalog ortamlarının geliştirmesi ve büyütmesi ülke ekonomisini de hızlandıracaktır.