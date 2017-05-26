(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da husumetli aşiretler barıştı

Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da 11 çocuk babası 42 yaşındaki Mahmut Başkurt’un ölümüyle Kırvar ve Haddidiler aşireti arasında başlayan husumet, barış yemeğiyle son buldu.



Mart ayında Viranşehir İlçesi'nde Toprak Mahsulleri Ofisi'nde çalışanlar ile TIR şoförleri arasında nakliye yüzünden çıkan silahlı kavgada Mahmut Başkurt öldü, 4 kişi yaralandı. Olayın ardından Kırvar ve Haddidiler aşiretine mensup aileler arasında husumet başladı. Toplumsal Barışı Sağlama Derneği Başkanı Feridun Öncel ve Ak Parti Milletvekili Mehmet Akyürek’in girişimleriyle aileler arasındaki husumet sonlandırıldı.



Bir restoranda düzenlenen barış yemeğe, husumetli ailelerin yanı sıra; Vali Güngör Azim Tuna, Ak Parti milletvekili Halil Özcan, iki ailenin ileri gelenleri katıldı. Hayırlı bir barışı gerçekleştirmek için bir araya geldiklerini belirten Vali Güngör Azim Tuna, husumetli ailelerin barışmasına vesile olanlara teşekkür etti. Daha sonra, Kırvar ve Hadidiler aşiretinin fertleri, birbirleriyle tokalaşıp kucaklaştı.