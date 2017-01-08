(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştı

Ömer PINAR / ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'nın Bozova İlçesi'nde, bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavga sonrası Mermertaş ile Eroğlu aileleri arasında başlayan husumet düzenlenen barış yemeğiyle son buldu. Bozova İlçesi'nde geçen yıl Mahmut Mermertaş'ın öldürülmesinin ardından Hadidi aşiretine mensup Mermertaş ile Mersavi aşiretine mensup Eroğlu ailesi arasında husumet başladı. Husumetin sonlandırılması için Toplumsal Barışı Sağlama Derneği Başkanı Dr. Feridun Öncel’in aracılık etmesiyle aile büyükleri ikna edilerek Şehitlik Çamlık'ta barış yemeği düzenlendi. Vali Yardımcısı Ufuk Akıl, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol ve Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’nin de katıldığı barış yemeğinde her iki ailenin ileri gelenleri, el sıkışarak husumete son verdi. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı barış yemeğinde davetlilere etli pilav ve zerde tatlısı ikram edildi. Vali Yardımcısı Ufuk Akıl, aileler arasında barış sağlandığını için mutlu olduğunu belirterek, "İki önemli aşiretin barış yemeğinde bulunmaktan çok mutluyum. Devletin temsilcisi olarak kan davasının nihayete erdirildiği ve ilan edildiği bu özel günde Halil İbrahim’in memleketi olan Şanlıurfa’ya yakışanı yaptığı için her iki aşireti tebrik ediyorum" dedi. Barışa öncülük eden Feridun Öncel ise ailelere teşekkür ederek birlik ve beraberliğin bugünlerde daha da önem kazandığını söyledi.