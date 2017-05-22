(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da hedef; 1 milyon turist ağırlamak

Ömer PINAR- Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da, son aylarda yaşanan turizm hareketliliği sevindirdi. Şanlıurfa Turizmini Geliştirme Derneği Başkan Yardımcısı Rahime Yaşar, bu yılki turizm sezonunun 1 milyon turistle kapatmayı hedefledikleri söyledi. Tarihi zenginlikleri ile göz kamaştıran 'Peygamberler şehri' Şanlıurfa, yurt içi ve yurt dışı organizasyonları sayesinde altın günlerini yaşamaya başladı. Son 3 yıldır bölgede yaşanan terör olayları ve ekonomik kriz yüzünden zor günler yaşayan Şanlıurfalılar, bu yılki turizm yoğunluğundan oldukça memnun kaldı. Balıklıgöl’ü, Harran’ı ve peygamber kabirleri ile inanç turizminin cenneti olarak gösterilen Şanlıurfa’ya binlerce yerli ve yabancı turist akın ediyor. Bölgede terör olaylarının azalmaya başlamasıyla birlikte bölgede yaşanan huzur, birlik ve kardeşliğin tesis edildiği Şanlıurfa’da çoğunluğu yerli turistlerin oluşturduğu turlar kent esnafının yüzünü güldürüyor. Bu yıl Şanlıurfa’da turizm patlaması yaşandığını ifade eden Şanlıurfa Turizmini Geliştirme Derneği Başkan Yardımcısı Rahime Yaşar, "Turizmde hareketlilik yaşanması bizi sevindiren süreçtir. Şanlıurfa ve bölge turizmi geçtiğimiz 3 yıl boyunca kötü durumdaydı. Bu sene büyük bir taleple karşı karşıyayız. Otellerimiz geçtiğimiz 2 ay boyunca yüzde 85’lere, kilit tarih dediğimiz 23 Nisan ve 19 Mayıs’ta yüzde 100’lere ulaştı ve bazı tesislerimizde yer bulmak imkansız hale geldi. Şanlıurfa turizmi adına bu hareketler bizleri çok sevindiriyor. İnşallah Haziran sonuna kadar bu hareketlilik devam eder. Şanlıurfa sıcak havada çok talep görmüyor. Eylül’den itibaren son bahara geçiş yapacağız. 2017 yılını güzel verilerle kapatmış olacağız. Yüzde yüz hatta üzerinde bir artış yaşandı. Çünkü 2016 yılında turizm çok kötü durumdaydı. Bu sene çok güzel rakamlarla sezonu kapatacağız. Hedefimiz milyonların üzerine çıkmak ama bölgenin durumu halen kritik ve inşallah 1 milyona yaklaşan güzel bir rakamla Şanlıurfa’da turizm sezonunu kapatırız" diye konuştu. Kentte yaşanan turizm yoğunluğu nedeniyle otel ve konukevlerinde doluk oranın her geçen gün arttığını kaydeden Dedeman Otel Satış Müdürü Ayşe Okuducu ise, şunları söyledi: "Özellikle Referandumdan sonra Nisan ve Mayıs aylarında hareketlilik görüldü. 19 Mayıs tatilinde bayağı bir turistimizi ağırladık. Ramazan ayında birçok turistlerimizi bekliyoruz. Şanlıurfa inanç turizmi olduğu için birçok turistimizi buraya bekliyoruz. Hedefimiz Şanlıurfa’da 1 milyon turisti ağırlamaktır. Eylül ve Ekim aylarında bayağı bir hareketlilik görülmektedir ve bayağı bir talep var. Geçen yıl maalesef terör nedeniyle kötü bir sezonu atlattık. Kötü bir dönem geçirdik ama bu yıl geçen yıla istinaden yüz 70-80 oranında artış görülmektedir. Hedefimiz bir milyon turisti ağırlamak olacaktır." Kentin tarihi ve tursitik mekanlarını gezdikten sonra sıra gecesi eşliğinde turistlerin günün yorgunluğunu attığını ifade eden Yıldız Sarayı Konukevi İşletmecisi İbrahim Baynaz da, "Şu an durumlar çok iyi ve geçen yıla oranla bu sezon çok iyi gidiyor. Geçen yıl ve önceki yıllar Şanlıurfa’ya kimse gelmedi. Son iki ay oldu çok iyi yerdeyiz. Bayramdan sonra daha iyi olacağına inanıyorum. Şanlıurfa’nın en büyük konuk evini işletiyoruz. Burada genellikle sıra gecesi, düğün, nişan gibi organizasyonlar yapıyoruz. Geçen yıla oranla bu yıl yüzde 80 oranında bir artış yaşandı. Bu yıl beklentimiz daha çok turistin Şanlıurfa’ya gelmesidir" dedi. Kentin simgesi balıkgöl’de esnaf olan Hüseyin Korkmaz da, artan sıcak havayla talepten memnun olduklarını kaydetti.