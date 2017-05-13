Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Tur midibüsü faciası: 23 ölü
Seydikemer'e şehit ateşi düştü
Şehit eşi, eşı haberi Samsun'da...
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Tendürek'te çatışma; 2 şehit, 11 yaralı var
Tendürek dağında 8 terörist öldürüldü

(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da havalar ısındı, turizm sezonu açıldı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, ()- DÜNYA inanç turizminde önemli bir yere sahip olan ve Hazreti İbrahim’in doğup ateşe atıldığı yer olarak kabul edilen Şanlıurfa'da, havaların ısınmasıyla birlikte turizm sezonu açıldı. Kentteki tarihi mekanları...

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, ()- DÜNYA inanç turizminde önemli bir yere sahip olan ve Hazreti İbrahim’in doğup ateşe atıldığı yer olarak kabul edilen Şanlıurfa'da, havaların ısınmasıyla birlikte turizm sezonu açıldı. Kentteki tarihi mekanları gündüz gezen turistler, gece ise sıra gecesi eşliğinde okunan türkülerle günün yorgunluğunu atıyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte Şanlıurfa’ya yüzlerce yerli ve yabancı turist, inanç turizmi açışında önemli potansiyele sahip olan kentte geçmişe yolculuk yapmak için akın ediyor. Güneydoğu’nun önemli kentlerinden Şanlıurfa; üç ilahi dinin atası kabul edilen Hazreti İbrahim’in doğup ateşe atıldığı yer olarak adlandırılan Balıklıgöl, Hazreti Eyyüp’ün çile çektiği belirtilen mağara ile dünyanın en eski tapınak kalıntılarının bulunduğu Göbeklitepe gibi birçok mabede ev sahipliği yapıyor. Kentte gelen yüzlerce turist, gündüzleri ‘Peygamberler Şehri’ni gezerken, geceleri ise konukevlerinde sıra gecesi ekiplerinin okuduğu türkülerle yorgunluklarını atıyor. Şanlıurfa’nın kültürünü yaşamak için turlarla veya günübirlik gelen yerli ve yabancı turistler ilk olarak kentin simgesi olan Balıklıgöl’ü geziyor. Yöreye özgü mutfak lezzetlerinin başında yer alan kuzu ciğer kebaptan tadan turistler, daha sonra İsotçular Pazarı'nda evlerinde kullanmak için acı isot, almayı ihmal etmiyor. Haraketli günlerin yaşandığı kentte otellerdeki doluluk oranı ise, yüzde 80’lere ulaştığı kaydedildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246