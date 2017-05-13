(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da havalar ısındı, turizm sezonu açıldı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, ()- DÜNYA inanç turizminde önemli bir yere sahip olan ve Hazreti İbrahim’in doğup ateşe atıldığı yer olarak kabul edilen Şanlıurfa'da, havaların ısınmasıyla birlikte turizm sezonu açıldı. Kentteki tarihi mekanları gündüz gezen turistler, gece ise sıra gecesi eşliğinde okunan türkülerle günün yorgunluğunu atıyor.



Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte Şanlıurfa’ya yüzlerce yerli ve yabancı turist, inanç turizmi açışında önemli potansiyele sahip olan kentte geçmişe yolculuk yapmak için akın ediyor. Güneydoğu’nun önemli kentlerinden Şanlıurfa; üç ilahi dinin atası kabul edilen Hazreti İbrahim’in doğup ateşe atıldığı yer olarak adlandırılan Balıklıgöl, Hazreti Eyyüp’ün çile çektiği belirtilen mağara ile dünyanın en eski tapınak kalıntılarının bulunduğu Göbeklitepe gibi birçok mabede ev sahipliği yapıyor. Kentte gelen yüzlerce turist, gündüzleri ‘Peygamberler Şehri’ni gezerken, geceleri ise konukevlerinde sıra gecesi ekiplerinin okuduğu türkülerle yorgunluklarını atıyor. Şanlıurfa’nın kültürünü yaşamak için turlarla veya günübirlik gelen yerli ve yabancı turistler ilk olarak kentin simgesi olan Balıklıgöl’ü geziyor. Yöreye özgü mutfak lezzetlerinin başında yer alan kuzu ciğer kebaptan tadan turistler, daha sonra İsotçular Pazarı'nda evlerinde kullanmak için acı isot, almayı ihmal etmiyor. Haraketli günlerin yaşandığı kentte otellerdeki doluluk oranı ise, yüzde 80’lere ulaştığı kaydedildi.