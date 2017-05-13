(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da 400 kadın, çiğ köfte yoğurma rekoru kırdı

Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-) ŞANLIURFA mutfağının vazgeçilmez lezzetleri başında yer alan etli çiğköfte için 400 kadın, açık alanda köfte yoğurup Dünya Kadınlar Rekoru'nu kırdı. Şanlıurfa Turizmi Geliştirme Derneği'nce 'Legeni al gel' sloganıyla organize edilen etkinlik kapsamında, Türkiye?nin en büyük Müze Kompleksi'nin bahçesinde bir araya gelen 400 kadın, yöresel sıra gecesi ekiplerinin seslendirdiği türküler eşliğinde aynı anda çiğköfte yoğurarak hünerlerini sergiledi. Yöresel müziklerin ezgisine dayanamayarak leğenleriyle birlikte göbek atan kadınlar, renkli görüntüler oluşturdu. Şanlıurfa Turizmi Geliştirme Derneği Başkan Yardımcısı Rahime Yaşar, Dünya Kadınlar Rekoru'nu kırmak için 400 kadınlar toplandıklarını ifade ederek şunları söyledi: "Çiğköfte denilince akla ilk yer Şanlıurfa geliyor. Bugün bizim yöreye has etli çiğköfte yoğurma yarışmasını düzenledik. Bu proje ile 3 hedefe ulaşma amacındayız. Orijinal çiğköfteye dikkati çekmek, geleneksel mutfağımızı ön plana çıkarmak ve hareketli geçen turizm sezonumuzun süresini daha da uzatmayı amaçlıyoruz. Dünya kadınlar rekoruna, bugün 400 kadınla beraber aynı anda çiğ köfte yoğurarak gireceğiz inşallah. Biliyorsunuz çiğköfte, Şanlıurfa'nın tescilli damak tadıdır. İnşallah bu etkinlikle hedeflerimize ulaşacağız. Bu ilk etkinliğimiz, inşallah bir sonraki Guinness Rekorlar Kitabı olacak, bunun çalışmalarına başlayacağız." 400 kadın terleyerek hazırladığı çiğköfteler kısa sürede kapışılırken, Dünya Kadın Rekorları ise ilk kez kırıldı. Gerçekleşen rekor denemesi Prof. Dr. Orhan Kural başkanlığındaki, Rekor Tescil ve Hakem Heyeti'nce tescil edildi. Kadınlar 15 dakika içinde çiğköfteleri yoğurarak konuklara ve davetlilere ikram etti.