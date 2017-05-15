(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da 37 talebe için icazet töreni

Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-) ŞANLIURFA'da Mevlana Aşıkları Derneği'nde (MAKSAD-DER) dini eğitim gören 37 talebe için icazet töreni düzenlendi. İcazet alan talebelere Kuran-ı Kerim hediye edilirken, törene katılan 2 bin kişiye yemek ikram edildi. MAKSAD-DER tarafından Beykapısı Mahallesi'nde bulunan medresede mezuniyet töreni düzenlendi. Medresede Kuran, Arapça, fıkıh, tefsir, hadis, muamelat ve İslami davet gibi eğitimler gören 37 talebe için icazet töreni adı altında mezuniyet etkinliği düzenlendi. Tek tip kıyafet giyen talebeler, okunan Kuran-ı Kerim'in ardından Seyyid Ali hoca, Abdülhakim Taşkın, Nakşibendi şeyhi Molla İzzeddin Aksan ve Şeyh Mehmet Ali Aslan?ın eline öperek mezuniyet belgelerini aldı. İcazet töreniyle ilgili konuşan Abdülhakim Taşkın, Başta Seyyid Ali hocamız olmak üzere emeği geçen müderrislerimize teşekkür ediyorum. Talebelerimize Allah'tan başarılar diliyorum. İcazet alan talebelerimize, ilmiyle amel etmeleri, ilmlerini yaymalarını, ilim bayrağını ufuklara kadar taşımayı Allah nasip etsin. İlim olmasa insanlar harap olur. İnsanın kurtuluşu ancak ilimledir. Bizi önce cahilleştirip sonra tepemize bindiler. Bu programımıza katılanlara teşekkür ediyorum dedi. İcazet törenine aralarında Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç ile bazı bürokratların da bulunduğu törenin sonunda 2 bin kişiye yemek ikram edildi.