(Görüntülü Haber) Sandıklı'ya şehit ateşi düştü

BATMAN'da teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan evli ve ikiz kız babası Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Çetin'in (31) acı haberi, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki babaevine ulaştı. Batman'ın Hasankeyf ilçesi kırsalında, 2 teröristin öldürüldüğü bölgede devam eden operasyonda çıkan çatışmada yaralanan Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Çetin, tedavi için götürüldüğü Siirt Devlet Hastanesi'nde şehit oldu. Şehidin Sandıklı merkez İstasyon Mahallesi'nde oturan babası Salih ve annesi Cennet Çetin'e şehadet haberini Kaymakam Köksal Şakalar, Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Üsteğmen Mehmet Çakır, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, derneğin Sandıklı Temsilcisi Yusuf Akin birlikte verdi. Acı haberi alan şehidin yakınları ve komşuları da eve geldi. Evli ve ikiz kız çocuk babası olduğu belirtilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Çetin'in babaevine Türk bayrakları asıldı. Şehidin ağabeyinin de yaklaşık 10 yıl önce vatani görevini yaparken rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği belirtildi.