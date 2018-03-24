(Görüntülü Haber) Sandıklı'ya şehit ateşi düştü (2) EK

'KAHVEDE BANA NİYE SÖYLEMEDİNİZ?'



Şehit Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Çetin'in babası Salih Çetin'i, arkadaşları mahalledeki kahveden evine getirdi. Arkadaşlarının koluna girdiği Salih Çetin, evin bulunduğu sokağa girdiğinde Türk bayraklarını ve evinin önünde toplanan kalabalığı gördü. Kapıda bekleyen İstasyon Mahallesi Muhtarı Yaşar Ünal'a "Kahvede bana niye söylemediniz?" diye seslenen baba Salih Çetin, gözyaşlarına boğuldu. Baba Salih Çetin daha sonra Muhtar Yaşar Ünal'la eve girerek yetkililerden acı haberi aldı. Şehit İbrahim Çetin'in baba evinin bulunduğu sokak ve evine Türk bayrakları asıldı.



'AİLEMİZE İKİNCİ BİR ACI DAHA DÜŞTÜ'



Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bölücü hainler bir kez daha canımızı yaktı. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir eve daha şehit ateşi düştü. Aslen Sandıklı Alacami köyünden olan ama merkez İstasyon Mahallesi'nde ikamet eden Uzman Jandarma Çavuş İbrahim Çetin'in şehadet haberini, babası Salih ve annemiz Cennet'e verdik. Şehidimizin ağabeyinin de askerken şeker hastalığından vefat ettiğini öğrendik. Ailemize ikinci bir acı daha düştü. Babasının da izni üzerine, şehidimizin cenazesi yarın öğle namazı sonrası Sandıklı Şehir Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak" dedi.

