(Görüntülü Haber) Sandıklı'da kitap okuma etkinliği

Ahmet DAĞLISANDIKLI, () Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Halk Kütüphanesi tarafından kitap okuma etkinliği düzenlendi. 54'üncü Kütüphane Haftası kapsamında düzenlenen 81 ilde kitap okuyoruz etkinliği dolayısıyla Sandıklı Halk Kütüphanesi'nde kitap okuma etkinliği yapıldı. Aktürkler İmam Hatip Ortaokulu ve Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin desteğiyle kütüphane önünde düzenlenen etkinlik kapsamında öğrenciler, kütüphane çalışanları ve öğretmenler kitap okudu. Kütüphane çalışanlarından Mevlüt Tunç, halkı kitap okumaya ve kütüphaneye yönlendirmek için güzel bir etkinlik olduğunu belirterek, Kitap okumak gerçekten önemli. Bu anlamda kitap okumak ve kütüphaneyi özendirmek amaçlı güzel bir etkinlik. İnşallah amacına ulaşır dedi.