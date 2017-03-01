(Görüntülü Haber) Sanayi esnafı işyerinde Kuran-ı Kerim okumasını öğreniyor

MERSİN'in Erdemli İlçe Müftülüğü'nce başlatılan 'Esnafa Kuran Eğitimi' projesi kapsamında sanayi sitesi çalışanlarına Kuran-ı Kerim eğitimi veriliyor. Erdemli Sanayi Camii imamı Mustafa Şensoy, tarafından haftada 3 gün iş yerlerinde verilen Kuran-ı Kerim eğitimi çalışanların ilgisini çekti. İlçe Müftüsü Mahmut Sami Türkmenoğlu sanayi esnafını ziyaret ederek eğitimler hakkında imamı Mustafa Şensoy'dan bilgi aldı. Müftü Türkmenoğlu, "Sanayi esnaflarımız iş yerlerinden ayrılamadığı için biz esnafımızın ayağına gidelim dedik. Bu kapsamda sanayide çalışan usta ve kalfalara yönelik eğitimlerimiz devam ediyor. Halkımız arasında Kuran öğrenme zorluğu algısı vardı ama yaklaşık 10 günlük bir eğitimin ardından öğrenmenin zor olmadığını bütün esnaflarımız artık biliyor" dedi. Erdemli Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Ali Öngel ise başlatılan proje nedeniyle teşekkür etti.