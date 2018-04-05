(Görüntülü Haber) Sanatın iyileştirici gücüne inandılar

Nevra UÇKAÇ -Tekin GÜRBULAK İZMİR, () İzmir'deki sanat terapisine katılanlar resim yaparak sorunlarından sıyrılıyor. Psikolojik problemlerinden kurtulmak isteyen 10 kadın ve İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yükümlüsü 12 madde bağımlısı genç, sanatın iyileştirici gücünden yararlanıyor. Resim öğretmeni ve sanat terapisi uzmanı Burcu Bostancıoğlu'nun atölyesine aynı amaç için gelenler boyalarla buluşup duygularını sanat yoluyla dışa vuruyor. Psikolojik bir rahatsızlığı gidermek, zor durumlarla baş etmek için başlatılan tedavi sürecinin sanatla sürdürüldüğünü ifade eden Burcu Bostancıoğlu, sanatın iyileştirici gücüne inanların resim ve boyalar ile aynı havayı teneffüs ederek birbirleriyle etkileşimde bulunduğunu söyledi. Madde bağımlılığı nedeniyle denetimli serbestlik çatısı altında cezai sorumluluklarını yerine getiren 15-24 yaş aralığındaki 12 kişinin de sanat terapisinden yararlandığını söyleyen Bostancıoğlu, Adalet Bakanlığı 2005 yılından itibaren madde bağımlısı çocuklara, cezaevlerine mahkum edip toplumsal yaşamdan koparmak yerine ailelerinin yanında imza karşılığında 1 yıl boyunca cezalarını tamamlama hakkı verdi. 6 ay boyunca resim terapisi yaptık ve sanatın onlara kattığı etkileri psikolojik testlerle gösterdik. Madde bağımlılığı dünyanın sorunu. Burada bağımlılık düzeyi yüksek olanlara yataklı tedaviden sonra destek veriliyor. Uyuşturucuyu bir kez denemiş yada üzerinde bulunan kişiler de aynı durumu tekrar etmemeleri koşuluyla terapiden faydalanabiliyor. Çok olumlu sonuçlar alıyoruz dedi. HEM ÇALIŞIP HEM EĞİTİM ALIYORLAR Terapinin bir ekip işi olduğunu, testleri çözümleme yeteneğine sahip klinik psikolog, sosyolog ve sanat terapistinin birlikte çalıştığını anlatan Bostancıoğlu, elde edilen verilerin raporlaştırıldığını ve sanatın pozitif etkilerinin kanıtlandığını söyledi. Çalışmadan önce gençlere psikolojik tarama testleri ve sosyal uyum ölçekleri yaptıklarını ifade eden Bostancıoğlu, terapi sonunda aynı testler uygulandığını ve verilerin derecelerine bakıldığını belirtti. Yaklaşık 3.5 yıldır madde bağımlısı gençlere sanat terapisi uyguladığını anlatan Bostancıoğlu, şöyle konuştu Onların en büyük sorunu çevre ve ekonomik sorunlar. Bir işte çalışamıyorlar ve bu sıkıntılı süreçte okulları yarım kalıyor. Günümüzde üniversite mezunları bile iş bulamazken ortaokul terk olan çocuklara kimse iş vermiyor. Yeşilay Cemiyeti Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programı'na 'Bir Umut Ol' projesi ile başvurduk ve Türkiye 3'üncülüğü aldık. 4 aydır bu proje yürütülüyor. Onlar resim çalışmasının yanında haftanın iki günü ön muhasebe, beden dili ve diksiyon eğitimi alıyor. 3 kız çocuğu işe yerleşti. İkisi Ticaret Odası'nda hem çalışıp hem burda eğitime geliyor. Amacımız 12'sini de işe yerleştirmek. Proje ekime kadar devam edecek. Hiçbir hatanın affedilemez olmadığına dikkat çeken Burcu Bostancıoğlu, Biz destek olmazsak daha kötü yollara başvurabilirler. Bu çocuklar madde geçmişleri olsa da ağır hastanelik vakalar değil. Böylesine ciddi bir sorunun pozitif etkilerini raporladım. Kayıplar yaşayanları bedenen ve ruhen sanatla iyileştirebiliyoruz diye konuştu. DEPRESYONU ATLATTILAR Sanat terapisine katılan Sezer Avcı (61) da çocuğunun beyin kanaması geçirmesi üzerine zor günler yaşadığını belirterek, Evde ona bakarken benim de psikolojim bozuldu. Kendime de zaman ayırmam gerektiğini düşünerek buraya geldim. 4 aydır geliyorum. Yeni arkadaşlar tanıdım. Çok mutluyum ve kendimi iyi hissediyorum dedi. Diz ameliyatının ardından bastonlarla ayakta durabildiğini ve bir travma yaşadığını anlatan Necla Sezgin (58) ise İki yeğenimi de kaybetmenin acısını yaşadım. Diz ameliyatından sonra bastonla yaşıyordum. Buraya ağır bir depresyonla gelmiştim. Resim yapmak beni hayata bağladı dedi.