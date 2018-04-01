(Görüntülü Haber) Sanatçılar ve sporcular, Mehmetçik'e destek için Hatay'da

Ramazan ÇELİK/HATAY, () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için sanatçı ve sporculardan oluşan heyet, Hatay'a geldi.



'Zeytin Dalı Harekatı'na destek veren ünlü isimler, Mehmetçik'e moral olması için Hatay sınır hattına geldi. Aralarında Ajda Pekkan, Yavuz Bingöl, Seda Sayan, İbrahim Tatlıses, Deniz Seki, Emel Müftüoğlu, Mustafa Sandal gibi sanatçıların bulunduğu heyette milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Beşiktaşlı futbolcular Tolga Zengin, Gökhan Gönül, Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal ile Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Galatasaraylı futbolcular Tarık Çamdal, Eray İşcan, altyapı antrenörü Gökhan Zan ve sunucu Esra Erol da yer aldı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti İl Kongresi'ne katılmak üzere Hatay'a geldiği günde askerlere destek için farklı noktalarda ziyaretlerde bulunan sanatçı ve sporcular, bölge halkına da moral verdi.



BEŞİKTAŞLILAR'DAN JANDARMAYA ZİYARET



Öte yandan Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün (BJK) sosyal paylaşım hesabı üzerinden Başkan Fikret Orman ile futbolcular Tolga Zengin, Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal ve Gökhan Gönül'ün Hatay İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ettiğini duyuruldu. Hatay’daki Amanos Dağları’nda terörle mücadele eden Ufuklar Jandarma Komando Taburu'na bağlı askerlerin giydiği üniforma, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Ertekin tarafından Başkan Orman’a hediye edildi. Ziyarette İl Jandarma Komutanı Ertekin, Başkan Orman ile futbolculara asker üniforması hediye etti. Beşiktaş Kulübü tarafından bölgedeki askerlere dağıtılmak üzere 1000 forma gönderildiği duyuruldu.

