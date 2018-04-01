(Görüntülü Haber) Sanatçılar ve sporcular, Mehmetçik'e destek için Hatay'da (2)

'MORAL VERMEYE GELDİK'



Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için Hatay'a gelen konuklardan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Beşiktaşlı futbolcular Oğuzhan Özyakup, Tolga Zengin, Gökhan Gönül ile sanatçı Mustafa Sandal ve televizyoncu Esra Erol, tarihi Antakya sokaklarını gezdi.



Reyhanlı'daki sınır birliklerine gitmeden önce 'ya açıklama yapan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, “Birazdan Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber askerlerimizi ziyaret edeceğiz, askerlerimize moral vermeye ve güzel bir Pazar geçirmeye geldik" dedi. Askeri kamuflajla Hatay’a gelen Mustafa Sandal ise “Sayın Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine biz bayrağı, milleti vatanın bütünlüğü için canını dişine takan, canını hiçe sayan askerlerimizi ziyaret etmek için buradayız. Onlara bir nebze moral verebilirsek ne mutlu bize, onlara destek olmak, moral vermek için sayın cumhurbaşkanımızın bu davetine iştirak ediyoruz" diye konuştu.



'BİN FORMA ARMAĞAN EDİLDİ'



Her koşulda Mehmetçiğin yanında olduklarını belirten Esra Erol ise şunları söyledi:



"Bugün burada olmamızın en önemli sebeplerinden biri her türlü zorlu şartlara rağmen destan yazan Mehmetçiğe moral vermek amacıyla sanat, spor camiasının hepsiyle toplaşıp geldik. Bizim için de çok önemli. Bizim ilk durağımız Hatay İl Jandarma Komutanlığı oldu, oradaki askerlerimizle bir araya geldik hatta ben Beşiktaşlıyım. Kulüp başkanımız bin tane forma armağan etti. İki gündür bizi bekliyorlarmış, inşallah onlara elimizden gelen bu desteği vermişizdir."



OĞULPINAR'A GİTTİLER



Mehmetçiğe destek için Hatay'a gelen ünlü isimler ve futbolcular, 4 otobüse binerek Reyhanlı İlçesi'ndeki Oğulpınar Sınır Karakolu'na geçti. Asker ve polislerin eşlik ettiği konukların bulunduğu konvoy, büyük ilgi gördü. Askeri birlikte gerçekleştirilen ziyarete, basın mensupları alınmadı. Karakol üzerinde askeri helikopterlerin uçtuğu gözlendi.