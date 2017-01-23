(Görüntülü Haber) Sanatçı Aydın Aydın'dan 'öpüşmek yasak' klibi

TÜRK Halk Müziği Sanatçısı Aydın Aydın, insanların birbirleriyle öpüşmesiyle hastalık bulaştığına dikkat çekmek için 'Öpme hastayım, gribim' isimli bir şarkı yaptı. Aydın, köylülelere ve küçükbaş havvanlara maske taktı.

Çöp ve çevre duyarlılığına dikkat çekmek amacıyla yaptığı sıra dışı kliplerle ilgi çeken türkücü Aydın Aydın, bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'TL' ile ilgili yaptığı çağrısına da kendi köyünde zap suyuna dolarak atarka destek verdi. Sanatçı Aydın, şimdi de insanların birbirleriyle öpüşmesini yasaklayan bir şarkı yaptı. 'Hastayım beni öpme, gribim beni öpme, fazla ısrar etme ' adlı şarkının çekimlerini de kendi köyü olan Hakkari'nin Bağışlı köyünde yaptı. Köy Muhtarı Selahattin Aydın da sanatçı Aydın'ın ülkede yaşanan gribal enfeksiyonlardan dolayı insanların birbirleriyle öpüşmesini istemediğini bu nedenle kendilerini de 200 haneli, 2 bin nüfüslu köylerinde insanların birbirleriyle öpüşmesini yasakladıklarını, bu uygulamanın Türkiye'ye de örnek olmasını istediklerini söyledi. Gribal enfeksiyon nedeniyle öpüşmenin kaldırılması gerektiğini belirten Aydın, şöyle konuştu:

"Gribal enfetsiyona yakalanmış yüzbinlerce insan var ve bu gribal enfeksiyona da öpme ve öpüşme davetiye çıkarıyor.Aslında yüzbinlerce insanın sıkıntısıdır bu. İş adamları, sanatçıların, siyasetçilerin ve bir çok insanın dert yandığı bir şeydir. Bunu da ilk defa ben dile getirdim. Kalabalık yerlerde , düğünlerde önce kendi aramızda bu öpüşmeyi kaldırmamız lazım. Biz sevdiğimiz çocuklarımızı ve insanları lütfen öpleyelim. Ayrıca selam verelim. selam alınır, verilir, bizim geleneklerimizde de çok önemli bir yeri var. Lütfen bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Ben kendi köyümde Hakkari'nin Bağışlı Köyü'nde yaptığımız bu türkü ile öpüşmeyi kaldırdık. Slognımız da hapşu, öpmedir."

Köylülerin de büyük destek verdiği çalışmayla ilgili türkücü Aydın Aydın, dikkat çekmesi için bazı küçükbaş hayvanlara da maske taktı.