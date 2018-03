(Görüntülü Haber) Samsun’da üreten kadınların çalışmaları Amazon Çarşısı'nda

SAMSUN’da üreten kadınlar, ürünlerini Amazon Çarşısı’nda satışa çıkardı. Samsun’da girişimci ve üretici kadınlar, "Çorbada tuzumuz, ekonomide sözümüz var" sloganıyla Samsun İl Kadın Hakları Koordinasyon Kurulu tarafından hazırlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde ‘Samsun Amazon Çarşısı'nda ürünlerini sergiledi. 8-10 Mart tarihleri arasında Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon’da açık olacak olan etkinlikte Samsun ve ilçelerdeki kadınlar ürünleri sergileyip, satışlarını gerçekleştirecekler. Etkinlik öncesi konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Turan Çakır, “Kadın anne, kız kardeş, çocuğumuz, ablamız, eşimizdir. Ayrıca dünyadaki insanların yarısıdır. Son zamanlarda kadınlar şiddet ile anılmaya başladı. Bu da çok üzücü bir boyut ama bugün önemli bir gün” dedi. Samsun’un 2011 yılından beri ‘Kadın Dostu Kent’ olarak anıldığını belirten Samsun Valisi Osman Kaymak, “Bu çerçevede ilimizde örnek çalışmalar yapılıyor. Bugün ilimizde üreten kadınların dikkat çekmesi, onların desteklenmesi, onların yüreklendirilmesi anlamında Amazon Kadın Çarşısı'nı açıyoruz. Artık kadın erkek eşitliğini tartışmıyoruz. Biz artık kadınların yaşadıkları mağduriyetleri gidererek, onları hayatın her aşamasına katmak ve onlardan her anlamda mutlu etmek için çalışmak zorundayız. Ülkemizin yaşamakta olduğu kalkınma serüveninde kadın erkek ayrımı gözetmeden herkesin yapacağı şeyler vardır. O anlamda kadınların üretimden geri kalması, kesinlikle geri kalmış toplumların ölçütüdür. Türkiye her anlamda kendini geliştiren bir ülke olarak kadını ile erkeği ile hayatın her alanını genişleyen bir gelişme katediyor. Ülkemiz özellikle son yıllarda sosyal güvenlik anlamında mesafeler katetti" diye konuştu. Konuşmaların ardından Samsun Amazon Çarşısı’nın açılışı gerçekleşti. Açılışın ardından Vali Kaymak ve eşi Emine Kaymak stantları tek tek gezerek üretim yapan kadınlardan bilgi aldı. Etkinlikte kadınlar 25’i gıda, 80’i de el sanatları olmak üzere toplam 105 stant açtı.