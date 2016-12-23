(Görüntülü Haber) Samsun şehidini uğurladı

Yaprak KOÇER- Hakan AKGÜN- Nevzat AKKAYA/SAMSUN, () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de sürdürdüğü Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen 16 askerden Uzman Çavuş Hasan Kavuz, memleketi Samsun'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehitlerden uzman çavuş 25 yaşındaki Hasan Kavuz için bugün memleketi Samsun'un Çarşamba İlçesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Miletvekili Erhan Usta, Samsun Valisi İbrahim Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, şehit babası Ertan ve annesi Safiye Kavuz ile ağabeyi Umut Kavuz, kardeşi Ayşe Kavuz, yakınları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve yaklaşık 4 bin kişi katıldı. Çarşamba İlçe Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit uzman çavuş Kavuz'un cenazesi Rıdvan Paşa Camii önündeki caddede hazırlanan tören alanına getirildi. Bakan Kılıç şehidin ailesine taziyede bulundu. Şehidin annesi Safiye Kavuz, kızı ile yan yana oturarak dua etti. Bekar olan ve 1 Haziran 2016'da göreve başlayan şehit uzman çavuş Hasan Kavuz için cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı. Şehit uzman çavuş Hasan Kavuz'un cenazesi ardından Paşayazı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.