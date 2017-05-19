(Görüntülü Haber) Samsun'da işitme engelli çocuklar İstiklal Marşı'nı işaret diliyle söyledi

SAMSUN,() MUSTAFA Kemal Atatürk'ün kurtuluş meşalesini yakmak için 19 Mayıs 1919'da ayak bastığı Samsun'da, işitme engelli çocuklar ve milli sporcular, bağımsızlığımızın işareti İstiklal Marşı'nı işaret dili ile söyledi. Samsun'da bu yaz 18-30 Temmuz tarihleri arasında 80'e yakın ülkeden 4 bin 500'e yakın işitme engelli sporcunun katılımıyla düzenlenecek 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nın Genel Koordinatörlüğü önünde düzenlenen törende, bu organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek sporculardan bir kısmı ile 19 Mayıs İşitme Engelliler Ortaokulu ve Özel Samsun Artı Bilgi Okulları'ndan öğrenciler bir araya geldi. 50 kişilik koro, İstiklal Marşı'nı hep birlikte işaret dilini kullanarak söyledi. Samsun'da bu yılın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı törenlerinin de başlangıcı olan etkinlik sonrası koro üyeleri, işitme engellilere özgü şekilde alkışlarla bayram coşkusunu yaşadı. 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları Genel Koordinatörü Serkan Baltacı, 19 Mayıs vesiyesiyle Samsun'da güzel bir etkinlik düzenlemek amacıyla yola çıktıklarını belirterek, 'Samsun'daki işitme engelli çocuklarımızın ve gençlerimizin sesini böylece tüm Türkiye'ye duyurmak istedik. Bayramımız kutlu olsun diye konuştu.