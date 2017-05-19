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(Görüntülü Haber) Samsun'da hava muhalefeti nedeniyle tüm kutlamalar ertelendi (3)

SAMSUN/ Samsun' da şiddetli yağış 19 Mayıs kutlamalarını iptal ettirdi. Hava muhalefeti nedeniyle saat 09.30 da yapılması planlanan Temsili Bandırma Vapurundan Atatürk' ün Samsun' a çıkışının canlandırılacağı program...

SAMSUN/ Samsun' da şiddetli yağış 19 Mayıs kutlamalarını iptal ettirdi. Hava muhalefeti nedeniyle saat 09.30 da yapılması planlanan Temsili Bandırma Vapurundan Atatürk' ün Samsun' a çıkışının canlandırılacağı program ile bayrak devir teslim töreni, 19 Mayıs Yarı maratonu, öğleden sonra yapılması planlanan solo türk ve türk yıldızlarının programları ertelendi. Ayrıca akşam saatlerinde Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılç' ın da katılacağı ve 1919 mektrelik türk bayrağının taşınacağı bayrak yürüyüşünün de iptal edildiği bildirildi. Ertelenen kutlamaların hava şartları müsait olursa yarın yapılacağı belirtildi

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