(Görüntülü Haber) Samsun'da 60 mahalle yolu kar nedeniyle kapandı

SAMSUN'da önceki gece başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar kalınlığı yüksek bölgelerde 1 metreye ulaştı. 60 mahalle yolu ile yüksek ilçelerdeki grup yollarının büyük bir çoğunluğu ulaşıma kapandı. Samsun'da önceki gece başlayan kar yağışı kent merkezi ve ilçelerinde etkili oldu. kar nedeniyle bugün il genelinde eğitime bir gün ara verilirken yüksek bölgelerde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. 60 MAHALLE YOLU İLE GRUP YOLLARI KAPANDI Terme İlçesi'nde 50 mahalle yolu ve tüm grup yolları, Bafra İlçesi'nde tüm grup yolları, Alaçam İlçesi'nde Uzunkıraç, Umutlu, Köseköy, Yukarısırganlı, Gülkayası, Vicikler, Demircideresi, Yoğunpelit Mahalle yolları ile bazı grup yolları, Yakakent İlçesi'nde Büyükkırık, Sarıgöl Mahalle yolları, Salıpazarı İlçesi'nde 3 grup yolu, Çarşamba, Ayvacık, 19 Mayıs, Kavak, Havza, Asarcık, Ladik İlçeleri'nde ise yüksek kesimlerdeki grup yollarının çoğu kapalı ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için belediye ekiplerinin çalışma sürdürdüğü belirtildi. Öte yandan buzlanmaya karşı karayollarında tuzlama ve solisyon çalışması yapıldı. 273 MAHALLEDE ELEKTRİK YOK 273 mahalleye elektrik verilemezken Meteoroloji 10'uncu Bölge Müdürlüğü vatandaşları ve kamu kurumlarını kar yağışı ve buzlanma konusunda uyardı. Vatandaşlar karla kaplı araçları ve evlerinin önünü küreklerle kendi çabalarıyla açmaya çalıştı. Yolda kalan araç sürücüleri ise araçlarına zincir takmak için çaba harcadı.