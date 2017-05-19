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(Görüntülü Haber) Samsun'da 19 Mayıs kutlamalarına yağmur ertelemesi (2)

1919 METRELİK TÜRK BAYRAĞI İLE YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ Samsun'un Atakum İlçesi'nde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 98'nci yıl kutlamaları kapsamında, 'Bayrak Yürüyüşü’ yapıldı. Samsun Gençlik Hizmetleri...

1919 METRELİK TÜRK BAYRAĞI İLE YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ

Samsun'un Atakum İlçesi'nde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 98'nci yıl kutlamaları kapsamında, 'Bayrak Yürüyüşü’ yapıldı. Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize ettiği sahil yolundaki yürüyüşte 1919 metrelik Türk bayrağı açıldı. İlçede bulunan Çobanlı Sapağı'ndan başlayan yürüyüş sahil boyunca devam ederek Atakum Gençlik Merkezi'nde son buldu. 

Etkinliğe, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Valisi İbrahim Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş ile öğrenci katıldı.

Yürüyüş sonrası Atakum Gençlik Merkezi önünde teşekkür konuşması yapan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Bugün hava muhalefeti nedeniyle bazı programlarımız Samsun'da iptal oldu. Gerçekşelitirilmeyen programlar yarın gerçekleşcek. Ben bayrak yürtüyüşünüzden dolayı herkese teşekkürlerimi sunuyorum. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Bazı hainler istedikleri kadar plan yapsın ya da ne yaparsa yapsın Türkiye Cumhuriyeti'ni kimse bölemeyecektir" dedi.

Etkinlik, havai fişek ve dans gösterileri ile mini bir konserle son buldu.

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