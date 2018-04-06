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(Görüntülü Haber) Samsun'a şehit ateşi düştü

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), () - HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan'ın memleketi Samsun'un Bafra...

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), () - HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan'ın memleketi Samsun'un Bafra ilçesine ateş düştü. Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından döşenen EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit olan 2 askerden Piyade Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan'ın acı haberi, bugün öğlen saatlerinde memleketi Samsun'un Bafra ilçesindeki baba evine ulaştı. Askreri yetkililer tarafından Sadık Pehlivan'a oğlunun şehit olduğu haberi verildi. Şehidin baba evine dev bir Türk bayrağı asıldı. Şehidin eşi Sevde Pehlivan'ın ise Bursa'da bir yakınlarının yanına gittiği ifade edildi.

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