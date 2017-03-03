(Görüntülü Haber) Şampiyon sporcu köyündeki çocukları eğitiyor

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDURLU, dağ koşusu Balkan Şampiyonu 20 yaşındaki Yasemin Zengin, yaşadığı Gökpınar Köyü'nde oturan 15 çocuğa atletizm eğitimi vermeye başladı. Antrenörü Asım Yüz ile birlikte hafta sonu köyüne gelerek çocuklara antrenman yaptıran Yasemin Zengin, "İçlerinden yeni Yasemin'ler çıkacağına inanıyorum" dedi. Burdur'a 30 kilometre uzaklıktaki Gökpınar (Çine) Köyü'nde oturan Yasemin Zengin, 7 yıl önce antrenör Asım Yüz'ün yönlendirmesiyle başladığı atletizmde başarı basamaklarını birer birer çıktı. Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan ailenin iki çocuğundan büyüğü olan Yasemin Zengin, dağ kros dalında çalışmalarını yoğunlaştırdı. Antrenmanlar sonrası katıldığı birçok yarışmada başarılı sonuçlar elde eden Yasemin Zengin, son olarak geçen yıl haziran ayında Bulgaristan'da düzenlenen 8'inci Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda 4100 metre genç kadınlar kategorisinde şampiyon oldu. 15 ÖĞRENCİYE HAFTA SONU ANTRENMAN YAPTIRIYOR Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda eğitim öğretimini sürdüren Yasemin Zengin, köyünde kendisini örnek alan çocukları antrenörü Asım Yüz ile birlikte çalıştırmaya başladı. Hafta sonu köydeki ilk ve ortaokulda okuyan 15 öğrencinin katıldığı antrenman kültür fizik hareketleriyle başlayıp kısa mesafe koşusu ve ardından sarp arazide koşuyla devam ediyor. 'YENİ YASEMİN'LER ÇIKACAĞINA İNANIYORUM' Atletizmde derece yapmasından sonra köyünde bu spora ilginin arttığını söyleyen Yasemin Zengin, "Köyümde beni örnek alan sporcu kardeşlerimle antrenmanlara başladık. İnşallah onlar da ileride benim gibi başarılı bir sporcu olur. Hafta sonları köyümdeki sporcu kardeşlerimi çalıştırıyorum. İçlerinden yeni Yasemin'ler çıkacağına inanıyorum" dedi. 'ATLETİZM SPORU İÇİN KAZANÇ OLACAK' Antrenör Asım Yüz, "Aileler Yasemin'in başarısını görünce çocuklarını atletizm sporuna yönlendirmeye başladı. Köydeki çocuklarımızın çalışmalarını takip ediyoruz. İçlerinden yeni Yasemin'ler çıkarabilirsek hem Burdur hem atletizm sporu için kazanç olacak. Hepsi pırıl pırıl çocuklar. Antrenmanlarını aksatmadan devam ederlerse olmayacak bir şey yok" diye konuştu. Köydeki sporculardan 12 yaşındaki Kamile Sağlam ile aynı yaştaki Akgün Çelik de hedeflerinin Yasemin Zengin gibi başarılı bir atlet olmak olduğunu, çalışmalarını bu amaçla sürdürdüklerini anlattı. YASEMİN ZENGİN'İN BAŞARILARI Atletizme 2010 yılında başlayan Yasemin Zengin, Türkiye'deki yarışmalarda birçok derece elde etti. Zengin, 2013 yılında Fransa'nın Marsilya kentinde yapılan Dünya Yıldızlar Dağ Koşusu'nda ferdi olarak 9'uncu, Milli Takımla Dünya Şampiyonu oldu. 15 Ağustos 2015'te Romanya'nın Buşteni kentinde yapılan Genç Bayanlar 4800 metre Dağ Koşusu Balkan Şampiyonası'nda ferdi olarak Balkan 9'uncusu, takım olarak ikincilik kürsüsüne çıkan Yasemin Zengin, 8 Haziran 2016'da Bulgaristan'ın Nova Zagora kentinde düzenlenen 8'inci Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda 4100 metre genç kadınlar kategorisinde Balkan Şampiyonu oldu.