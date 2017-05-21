(Görüntülü Haber) Şampiyon boğa ile zafer pozu

Muhammet KAÇAR RİZE- RİZE'nin Çamlıhemşin İlçesi Ayder Yaylası'nda 23'üncü Ayder Kültür Sanat ve Doğa Festivali kapsamında boğa güreşleri düzenlendi. Başaltı kategorisi finalinde rakibini zorlu bir güreşten sonra yenen Karagöz isimli boğanın sahibi Rıdvan Kesici, sevincini boğasını öperek gösterdi, kızı Betül Kesici ile zafer pozu verdi. Çamlıhemşin Belediyesi tarafından Ayder Yaylası Galer Düzü mevkiinde düzenlenen ödüllü boğa güreşlerinde Rize ve Artvin'den getirilen 64 boğa, ayak, küçük orta, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerinde mücadele etti. Havanın soğuk olması nedeniyle katılımın düşük olduğu güreşleri Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu ile yaklaşık bin kişi izledi. Kalabalık arasındaki bazı vatandaşların boğalara kenardan taktik vermeye çalıştığı gözlendi. BALLA, KURUM ÜZÜMLE BESLEDİĞİ BOĞASI BİRİNCİ OLDU Zorlu mücadeleye Karagöz isimli boğası ile katılan Rıdvan Kesici ile kızı Betül, güreşi heyecan içinde izledi. Baba ve kızı, başaltı kategorisi finalinde uzun süren güreşi kazanan boğalarını sevinç gösterileri arasında alandan çıkardı. Sahibine 12 bin lira para ödülü kazandıran Karagöz, götürüldüğü ahırında da alkışlarla karşılandı. Boğasını öperek kutlayan Rıdvan Kesici, bir yıldır kestane balı ve kuru üzümle beslediği boğasının galip gelmesinden dolayı çok sevinçli olduğunu söyledi. Kesici, " Karagöz 3 yıldır yarışmayı kazanıyor. Hakiki kestane balı ve kuru üzüm ona doping oluyor" dedi. Boğa ile yakından ilgilenen Betül Kesici de, "Küçüklüğümden beri onlarla büyüdüm. Sürekli yaylalarda beraberdik. Karagöz ile iyi anlaşıyoruz. Bu yıl da kazandı. Onunla gurur duyuyoruz. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı. Güreşlerde dereceye giren boğaların sahiplerine toplam 58 bin lira para ödülü verildi.