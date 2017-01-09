Serhat YAĞIZ/KAYNARCA (Sakarya), () - SAKARYA'nın Kaynarca İlçesi'nde bir baba şambrele oturttuğu kızını motosikletle çekti. Minik kız, karların üzerinde kayarken keyifli anlar yaşadı. Kaynarca'da kar yağışı etkili olurken, her yer karla kaplandı. Bir baba kızını karda eğlendirmenin ilginç bir yolunu buldu. Şambreli iple motosikletin arkasına bağlayan baba, kızını şambrele oturtarak trafiğe kapanan caddede çekti. Minik kız, yavaş yavaş karların üzerinde kayarken keyifli anlar yaşadı.
(Görüntülü Haber) Şambrelle kar keyfi
Serhat YAĞIZ/KAYNARCA (Sakarya), () - SAKARYA'nın Kaynarca İlçesi'nde bir baba şambrele oturttuğu kızını motosikletle çekti. Minik kız, karların üzerinde kayarken keyifli anlar yaşadı. Kaynarca'da kar yağışı etkili olurken,...
09 Ocak 2017 Pazartesi 14:26
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.