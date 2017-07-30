(Görüntülü Haber) Samanda sıkı pazarlık

ARDAHAN'da bu yıl mevsim şartlarına bağlı olarak ot ve saman veriminde önceki yıla oranla düşüş kaydedildi. Ot ve tahıl hasadının başladığı kentte verim az olunca, Şanlıurfa, Diyarbakır gibi Güneydoğu illerinden samancılar Ardahan'a akın etti. Çok sayıda kamyon dolusu samanı Ardahan'a getiren samancılar, bunların kilosunu 60 kuruştan satışa çıkardı. Saman ihtiyacı olan üreticilerin büyük rağbet gösterdiği Güneydoğu samanı için alıcılar ile satıcılar arasında sıkı pazarlıklar oldu. Saman pazarlığı zorlaştığında ise çevredekiler pazarlığa dahil oldu ve ve alıcı ile satıcı arasında uzlaşma sağlandı. Saman pazarlığından galip gelen genelde sıkı pazarlık yapan alıcılar oldu ve kilo fiyatında 5- 10 kuruş arasında indirim yapıldı. Şanlıurfa'dan getirdiği samanları Ardahanlı üreticilere sattığını belirten Gürhan Uzun, şöyle dedi: "Samanları çok zor şartlar altında buraya getiriyoruz. Alıcılar zannediyor ki çok ucuza alıp burada pahalı satıyoruz. Halbuki saman buraya kadar getirilince kilosu 55- 60 kuruşa maloluyor. Bu arpa samanıdır. Büyükbaş hayvanlar için bu saman çok faydalı. Bu samanı yiyen sığırlar ikiz doğuruyor. Bunda yüzde 100 eminim." Alıcı İlhan Topçu da samanın 20 gün önce kilosunun 65 kuruş olduğunu, Güneydoğu'dan gelen samanların bu fiyatı 60 kuruşa kadar düşürdüğünü söyledi.