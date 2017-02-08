(Görüntülü Haber) Salihli'de CHP'li Nurlu hakkında silahla tehdit iddiası

Ekrem ÇAĞLAR/SALİHLİ (Manisa), () - CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun geçen pazar gecesi iki kişiyle arasında geçen olay sosyal medyada yansıdıktan sonra karşılıklı suçlamalara dönüştü. Milletvekili Nurlu'nun kendisine tabanca göstererek tehditte bulunduğunu ileri süren Gürol Hoşgör polise gidip şikayetçi olurken, iftiraya uğradığını söyleyen milletvekili Mazlum Nurlu da konuşu yargıya taşıyacağını söyledi. Polise şikayette bulunan Gürol Hoşgör, geçen pazar günü saat 23.30'da Salihli'nin Zafer Mahallesi yakınlarında CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun kendisine tabanca göstererek ölümle tehdit ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Hoşgör olayı anlatırken şu iddiada bulundu: "Arkadaşımla ayakta sigara içerken, bir tabancanın mekanizma sesini duydum. Arkama baktığımda CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'yu gördüm. O sırada Nurlu tabancasını cebine koydu. Nurlu ile göz göze geldik. Kendisine iyi akşamlar Sayın Vekilim dedim. Nurlu da 'iyi akşamlar oğlum' dedi ve yanımdan geçip gitti. Daha sonra ileride duran otomobiline bindi. Bu sırada Nurlu, otomobilinden işaret ederek beni yanına çağırdı. Buyurun vekilim diyerek, kendisine karşılık verdim. Nurlu bana silahını doğrultarak, 'bu memlekette adam olacaksın, adam gibi duracaksın, yoksa seni öldürürüm' dedi. Bizi azarladı. Biz de tamam vekilim diyerek, çekildik. Nurlu'nun tehditleri bir süre devam etti. Daha sonra oradan uzaklaştık ve doğrudan karakola giderek şikayetçi oldum." Milletvekili Mazlum Nurlu'nun danışmanının ertesi gün kendisini aradığını iddia eden Hoşgör, "Vekilimiz sizi karanlıkta DEAŞ elamanı sanmış. Bu yüzden sana silah doğrultmuş dedi. Bunu bana danışmanı söyledi. Nurlu benimle görüşmek istedi ama ben reddettim. Kendisiyle görüşmek istemiyorum. Çünkü onu affetmeyeceğim" dedi. Bu arada olay sırasında Hoşgör'ün yanında bulunduğu ileri sürülen M.G.'nin ise şikayetçi olmadığı öğrenildi. CHP'Lİ NURLU: İFTİRA ATILIYOR CHP Milletvekili Mazlum Nurlu ise iftirayla karşı karşıya kaldığını, olayı yargıya taşıyacağını söyledi. Milletvekili Nurlu, olayı şöyle anlatı: "Şu anda Türkiye'nin içinde bulunduğu süreç ortada. Özellikle partimiz milletvekillerine, genel başkanına, genel başkan yardımlarına yönelik fiili saldırılar söz konusu. Bunun yanı sıra sosyal medyadan da ciddi şekilde tehditler alıyoruz. Bu endişelerden dolayıdır ki tedbirli olmak zorundayız. O gece Beşiktaş- Fenerbahçe maçını izledikten sonra bulunduğum mekandan ayrıldım ve otomobilime doğru yürümeye başladım. Karşı kaldırımda ayakta duran 2 kişi vardı. Kendi aralarında konuşuyorlardı. Bana doğru baktıklarını ve konuştuklarını gördüm. Ben de herhangi bir olumsuzluğa karşı tedbir amaçlı ruhsatlı tabancamın mermilerini namluya sürdüm, tabancamı tekrar cebime koydum. Otomobilime doğru yürümeye başladım. Bu arada iki kişiden biri bana 'iyi akşamlar vekilim' dedi. Ben de başımı sallayıp iyi akşamlar oğlum dedim, otomobilime bindim. Bu sırada içlerinden bir tanesinin 'Bu mu len milletvekili. Verdiğin selamı bile almıyor' dediğini duydum. Otomobilimin camını açtım ve içlerinden birisini el işareti yaparak yanıma çağırdım. O sözü söyleyen kimse onun ikaz edilmesini söyledim. O kişi de 'tamam' dedi. Ben tekrar ilerlemek istediğim sırada bu kez o kişinin 'Ne dedi len o' dediğini duydum. Bunun üzerine her ikisi de sert bir ses tonuyla azarladım, gerekirse polis çağıracağımı söyledim. Konu tamamen bundan ibarettir. Olay, rakip siyasiler tarafından kullanılıyor. Ak Partililerin sosyal medyada bu olayı farklı şekilde paylaştıklarını görüyoruz. Olay bu denli açık ve net. Dolayısıyla şahsıma iftira atılmasından dolayı bende suç duyurusunda bulunacağım."