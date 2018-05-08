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(Görüntülü Haber) Salih Mirzabeyoğlu İstanbul'a getirildi

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul,() GEÇİRDİĞİ beyin kanamasının ardından Yalova Devlet Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen Salih Mirzabeyoğlu ailesinin isteği üzerine İstanbul'a getirildi. Mirzabeyoğlu'nun yakınları hastaneye akın...

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul,() GEÇİRDİĞİ beyin kanamasının ardından Yalova Devlet Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen Salih Mirzabeyoğlu ailesinin isteği üzerine İstanbul'a getirildi. Mirzabeyoğlu'nun yakınları hastaneye akın etti.  

Gerçek adı Salih İzzet Erdiş olan, Salih Mirzabeyoğlu geçirdiği beyin kanamasının ardından Yalova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Mirzabeyoğlu'nun akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti.

 

AİLESİ İSTANBUL'A GETİRMEK İSTEDİ

Mirzabeyoğlu'nun beyin ölümünün gerçekleştiğinin açıklanmasının ardından aile, Mirzabeyoğlu'nun İstanbul'a naklini istedi. Yaşam destek ünitesine bağlı olarak mevcut durumu korunan Mirzabeyoğlu, uzman hekim kontrolünde ambulans ile Yalova Devlet Hastanesi'nden İstanbul Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

 

YAKINLARI HASTANEYE AKIN ETTİ

Mirzabeyoğlu'nun Siyami Ersek Hastanesi'ne getirildiğini öğrenen yakınları hastaneye akın etti. Hatırlanacağı gibi, 28 Şubat döneminde İBDA-C davasında yargılanan ve müebbet hapis cezası aldıktan sonra 16 yıl cezaevinde kalan Mirzabeyoğlu, yeniden yargılanıp beraat etmişti.  

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