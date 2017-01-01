(Görüntülü Haber) Saldırının ardından yaşanan panik kameralara yansıdı
Ortaköy'de gece kulübüne düzenlenen terör saldırı sonrası yaşanan panik kameraya yansıdı. Gece kulübünden çıkanlar sinir krizleri geçirdi. Bazıları ise birbirine sarılıp ağladı. Bölgeye gelen Özel Harekat Polislerinin ardından...
01 Ocak 2017 Pazar 07:15
Ortaköy'de gece kulübüne düzenlenen terör saldırı sonrası yaşanan panik kameraya yansıdı. Gece kulübünden çıkanlar sinir krizleri geçirdi. Bazıları ise birbirine sarılıp ağladı. Bölgeye gelen Özel Harekat Polislerinin ardından bölgenin boşaltılması yönünde uyarılar yapıldı. Yaralanan vatandaşlar ise ambulansa alınarak çevre hastanelere götürüldü.
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