Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ / İstanbul Ortaköy'deki Reina'da terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınları Adli Tıp Kurumu'na gelmeye başladı. İşlemler için Adli Tıp Kurumu'na gelenler gazetecilerin sorularını yanıtladı.
(Görüntülü Haber) Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları Adli Tıp Kurumunda
Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ / İstanbul Ortaköy'deki Reina'da terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınları Adli Tıp Kurumu'na gelmeye başladı. İşlemler için Adli Tıp Kurumu'na gelenler gazetecilerin sorularını...
02 Ocak 2017 Pazartesi 12:23
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