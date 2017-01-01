Sinan BİLGİLİ- Süleyman KAYA/ İSTANBUL, () ORTAKÖY'deki terör saldırısında hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Fatih Çakmak'ın otopsi işlemleri tamamlandı. Çakmak'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Küçükçekmece Mezarlıklar Müdürlüğü'ne götürüldü. Cenazenin çıkışı sırasında Çakmak'ın yakınları sinir krizleri geçirdi. Çakmak'ın abisi Erkan Çakmak, "Aslan gibi Fatih Çakmak yatıyor burada. Reina'da güvenlik görevlisiydi. Bu çocuk ekmek parası için gece gündüz mücadele ediyor." diye konuştu, Çakmak'ın diğer abisi Erhan Çakmak ise "Benim kardeşimi öldürdüler. Bir hiç uğruna öldü. Bana vatan sağolsun dediler. Eyvallah dedim. Hepsi vatanımız evladı dediler. Öldürdüler. Kardeşimi öldürdüler" diye konuştu.
(Görüntülü Haber) Saldırıda hayatını kaybeden Reina'nın güvenlik görevlisi Fatih Çakmak'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı
Sinan BİLGİLİ- Süleyman KAYA/ İSTANBUL, () ORTAKÖY'deki terör saldırısında hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Fatih Çakmak'ın otopsi işlemleri tamamlandı. Çakmak'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Küçükçekmece...
01 Ocak 2017 Pazar 12:07
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