Çağatay KENARLI/İSTANBUL, () - ORTAKÖY'de yılbaşı gecesi Reina'ya saldırı düzenleyen teröristin yeni bir fotoğrafı daha ortaya çıktı Reina'ya yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısını gerçekleştiren teröriste ait yeni bir fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğrafta saldırganın kim olduğu açıkça belli oluyor. Polis saldırıdan sonra kaçan saldırganı yakalamak için çeşitli ilçelerde operasyonlar düzenliyor.
(Görüntülü Haber) Saldırganın yeni fotoğrafı (2)
Çağatay KENARLI/İSTANBUL, () - ORTAKÖY'de yılbaşı gecesi Reina'ya saldırı düzenleyen teröristin yeni bir fotoğrafı daha ortaya çıktı Reina'ya yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısını gerçekleştiren teröriste ait...
02 Ocak 2017 Pazartesi 23:28
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