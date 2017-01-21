Ersan SAN - Sinan BİLGİLİ - Süleyman KAYA / İSTANBUL () - ESENYURT'ta polise silahlı saldırısı sonrası yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, teröristin saldırı sonrası bir aracın arkasına saklandığı görülüyor. Polislerin gelmesi üzerine buradan çıkan saldırgan ara sokağa girerek kaçmaya başlıyor. Saldırganın kaçtığını gören polisler de arkasından ateş açıyor.
(Görüntülü Haber) Saldırgan kaçtı, polis arkasından böyle ateş etti
Ersan SAN - Sinan BİLGİLİ - Süleyman KAYA / İSTANBUL () - ESENYURT'ta polise silahlı saldırısı sonrası yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, teröristin saldırı sonrası bir aracın arkasına saklandığı görülüyor....
21 Ocak 2017 Cumartesi 13:21
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