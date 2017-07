(Görüntülü Haber)Saklıkent'te rafting keyfi

Ahmet ACAR/ KAŞ (Antalya), () - ANTALYA'nın Kaş İlçesi ile Muğla'nın Seydikemer İlçesi arasındaki Saklıkent Kanyonu'na gelen yerli ve yabancı turistlere buz gibi suda rafting keyfi yaşatılıyor. Şişme lastik botla yapılan raftinge katılanlar eğleniyor. Saklıkent Kanyonu'na gelen yerli ve yabancı turistlere önce şişme botla raftingin tanıtımı yapılıyor. Katılmak isteyenlere birer şişme bot, can yeleği ve kask veriliyor. Ardından profesyonel rehberler tarafından raftingin nasıl yapılacağı, nelere dikkat edileceği hakkında bilgi veriliyor. Saklıkent Kanyonu'ndan çıkan Karaçay'ın buz gibi sularına raftinge katılanlar bir bir bırakılıyor. 5 yaşından 70 yaşına kadar sağlıklı olan herkes raftinge katılabiliyor. Grupları önünde ve arkasında birer profesyonel rehber takip ediyor. Artık hızla akan Karaçay'ın 12- 13 derecelik suyunda kürekler çekiliyor. Düşenlere rehberler yardımcı oluyor. Suyun içinde eğlenceli dakikalar yaşanıyor. Şişme lastik botla rafting keyfi üç pankurda yapılıyor. 45 dakika süren 5 kilometrelik, 1.5 saat süren 10 kilometrelik ve 3 saat süren 15 kilometrelik pankurlarda yapılıyor. En çok tercih edileni 5 kilometrelik olan ve 45 dakika süren tur. Turlar için 45 lira, 70 lira ve 100 lira ödemek gerekiyor. Turun bitiminde bekleyen görevliler lastik botları hızla kenara çekiyor. Lastik botlar araçların bagajına bağlanarak çıkış noktasına götürülüyor. Raftinge katılanlar ardından ciplere binerek su savaşı yapıyor. Bir sonraki duraklarına yola çıkıyor. Bazı gruplar çamur banyosu keyfi yaşıyor. Rafting turuna katılan Handan Akın, "Saklıkent'teyiz. Şu an her şey çok güzel, ortam çok güzel. Gelmeyenlerin, yapmayanların mutlaka buraya gelmesini tavsiye diyorum. Bu denemeyenler için mutlaka denenmesi gereken bir spor. Türkiye'de böyle bir imkan var mutlaka değerlendirin" dedi. Hollanda'dan gelen Atilla Biber, "Su çok soğuktu. Rafting çok güzel ve heyecanlı. Çok eğlendik. Burada sıcak yok" diye konuştu. Rafting katılan Ayşegül Adak, "Buz gibi suda çok güzel, çok eğlendik. Kayaların arasında çok güzeldi" dedi. Azeri İbrahimov Agil, "Azerbaycan'dan geldik. Çok hoşumuz gitti. Biz Azeri, siz Türk. İki kardaş bir arada" diye konuştu.