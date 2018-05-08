(Görüntülü Haber) Saklı Cennet Takoran'a gezi turu

Ali LEYLAK- ŞANLIURFA-)ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, Atatürk Barajı'nın yapımıyla suların yükselmesinin ardından oluşan Takoran Vadisi, görenleri kendisine hayran bırakıyor. Doğal güzelliklerle ziyaretçileri büyüleyen Takoran Vadisini büyükşehir belediyesi gezi turları düzenledi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, gençlere Şanlıurfa'nın doğal güzelliklerini tanıtmaya devam ediyor. Şanlıurfa'nın saklı güzelliklerinden biri olan Siverek Takoran Vadisini Turizme kazandırmak için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, 100'e yakın öğrenciye yönelik Takoran gezi programı düzenledi.Zengin bitki örtüsü, Kanyonları, Şelalesi, Kaya Mezarları ve tarihi yapıları ile bölgenin turizm lokomotifi adayı olan Takoran Vadisini gün yüzüne çıkartmak için tanıtım çalışmasına giden Büyükşehir Belediyesi, mevsim şartlarının el vermesiyle birlikte gezi programları düzenliyor. Şanlıurfa turizminin cazibe merkezlerinden biri olmaya aday Takoran Vadisi, yapılan girişimlerle gün yüzüne çıkarılıyor. Rehberler eşliğinde gezen öğrenciler Vapurlar ile küçük koyları ve 20 kilometre uzunluğundaki doğal mağarasını, henüz keşfedilmemiş bakir vadisini, Türkiye'nin en büyük 3. asma köprüsünü gezdiler. Gençlerin Şanlıurfa'nın tarihi ve doğal güzelliklerini tanımaları için başlatılan gezi ziyaretleri Harran, Göbeklitepe, Halfeti'nin ardından Siverek Takoran ile devam ediyor. Gerçekleştirilen geziden dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Öğrenciler ve onlara eşlik öğretmenleri, bu tür çalışmaların devamını diledi.