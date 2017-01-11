(Görüntülü Haber) Sakıp Sabancı Müzesi'nde Feyhaman Duran sergisi

Güler Sabancı, "Ülkemiz sıkıntılı günlerden geçiyor. Bu işin; sanatın iyileştirici, sanatın hepimize iyi gelen yanını ve bu dönemde çok ihtiyacımız olan bizi birleştiren yanını, bize anlam katan yanını, hayatımızı anlamlaştıran yanını hep beraber yaşayacağız" Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi ressamı Feyhaman Duran'ın, “Feyhaman Duran. İki Dünya Arasında" isimli sergisi Sakıp Sabancı Müzesi'nde sergilenecek. Duran'ın İstanbul Üniversitesi'ne bağışladığı, Süleymaniye'de bulunan evindeki eşyaları ve eserlerinden oluşan 1000'i aşkın parça Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nde yarın sanatseverlerle buluşacak. Sakıp Sabancı Müzesi'nde düzenlenen bir basın toplantısıyla serginin tanıtımı yapıldı. Basın toplantısına, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Dr. Nazan Ölçer ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak katıldı. “FEYHAMAN DURAN'DA HEM HAT SANATÇISI HEM RESİM SANATÇISI" Toplantıda konuşan Güler Sabancı, müzenin 15. yılının ilk aktivitesi olduğunu belirtti. Sabancı, “15 yıl önce Sakıp Sabancı Müzesi'ni kurarken bildiğiniz gibi Sakıp Bey'in kendi koleksiyonlarıyla başladık. Esas koleksiyonumuz, müzemizin temelini bu iki koleksiyon oluşturur. Bir tanesi Sakıp Bey'in çok sevdiği, çok özenle seçtiği hat koleksiyonu. Bir diğeri de yine bir o kadar sevgiyle kucakladığı 19. ve 20. yüzyıla ait yerli, bizim sanatçılarımıza ait resim koleksiyonudur. Her ikisi de kendi açısından önemli koleksiyonlardır. Bunları bir kere daha söylememin bir sebebi var. Bugün birlikte paylaşacağımız Feyhaman Duran'da hem hat sanatçısı hem resim sanatçısı. Hem 19. yüzyıl hem 20. yüzyıl…" dedi. “ÜLKEMİZ SIKINTILI GÜNLERDEN GEÇİYOR" Güler Sabancı, “Ülkemiz sıkıntılı günlerden geçiyor. Ama İstanbul Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi'nin bu ortak projesi, Nazar Ölçer'in ve İstanbul Üniversitesi'nin kıymetli üyelerinin desteğiyle, ekibiyle ortaya çıkan bu işin; sanatın iyileştirici, sanatın hepimize iyi gelen yanını ve bu dönemde çok ihtiyacımız olan bizi birleştiren yanını, bize anlam katan yanını, hayatımızı anlamlaştıran yanını hep beraber yaşayacağız" diye konuştu. REKTÖRLÜK BİNASINA MÜZE İstanbul Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ise, “Rektörlük binamızın kendisi bir müze. Ama bu müze içerisinde bir rektörlük müzesi de kurma çalışmaları içerisindeyiz. Bunun hazırlıkları şu anda büyük bir hızla devam ediyor ve Eylül ayından itibaren ziyaret edilebilecek hale gelecek. Üniversitemizde pek çok sanatçının, bilim adamının ve tarihimizde iz bırakmış düşünürün bağışları ve eserleri de saklanmaktadır. Bunlardan bir tanesi İbnülemin Mahmut Kemal İnal'dır. Benzer şekilde kullandığı şahsi eşyaları ve her bir eseri bize yön verecek olan kıymetli çalışmaları ve üniversitemizin tarihi sürecini bize gösterecek olan belgeler ve diğer unsurlarla birlikte isteyen ziyaretçilerimize değerli konuklarımıza gezdirebileceğimiz, sunabileceğimiz eserlerle bezenmiş olan üniversitenin en değerli odalarını buraya tahsis etmiş durumdayız. Eylül ayından itibaren de bu hizmete açılacak şekilde planlanıyor" diye konuştu. FEYHAMAN DURAN'IN EVİDE MÜZE OLACAK Ak, “Sevindirici ikinci bir uygulamamız da Feyhaman Duran evinin etrafında maalesef hiç sanat çehresiyle uyumlu olmayan iki binamız vardı. Bu iki binayı, deprem riskleri ve çevreye daha güzel bir katkı sunmak için yıktık. Sit bölgesinde bir bina yapmanın ne kadar zor olduğunu tahmin edersiniz. Bu zorluk içerisinde orada güzel bir binamız şu anda son katına kadar ulaştı. O da Eylül ayından itibaren eğitime hizmet verebilecek şekle geldi" dedi. FEYHAMAN DURAN HAKKINDA Feyhaman Duran'ın sanatı, Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarından Cumhuriyet'e geçiş aşamasını aktaran niteliğiyle söz konusu dönemin tüm çatışma ve gelişmelerini de gözler önüne seriyor. Sergi, çöküş yıllarını yaşayan bir imparatorluktan, sanat dünyasının beşiği Paris'e giden, yurda dönüşünde ise kendini keskin bir dönüşümün ortasında bulan Duran'ın bu yolculuklarının, sanatını nasıl şekillendirdiğini yansıtıyor ve böylece Osmanlı İmparatorluğu'ndan Cumhuriyet'e geçişin yaşandığı döneme de resim tarihi üzerinden ışık tutmayı amaçlıyor. Tüm yaşamı boyunca Doğu ile Batı'yı aynı anda deneyimlemesinin etkilerini sanat pratiğine yansıtan Feyhaman Duran, Cumhuriyet Türkiyesi'nde portrelere duyulan ihtiyaçtan dolayı en çok bu alandaki işleriyle anılıyor olsa da natürmort, peyzaj gibi farklı türlerde de aynı üretkenlikte pek çok eseri bulunuyor. Bu anlamda Duran'ın portrelerinin yanı sıra, Paris'teki eğitimi sırasında ilk kez canlı modelden çalıştığı nü eserleri, farklı bölge ve mekânları tasvir ettiği peyzajları ve hat levhalarının obje olarak yer aldığı natürmortları da sanatçının farklı türlerdeki çalışmalarının günışığına çıkartılması hedefiyle sergideki yerini alıyor. SERGİ TEMMUZ AYINA KADAR AÇIK 12 Ocak'ta kapılarını açacak “Feyhaman Duran. İki Dünya Arasında" başlıklı sergi 30 Temmuz'a kadar açık olacak.