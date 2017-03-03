ADAPAZARI (Sakarya), () - SAKARYA merkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 20 kişi gözaltına alındı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Irak uyruklu 20 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Sakarya, Eskişehir, Samsun ve Kırıkkale'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 20 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
(Görüntülü Haber) Sakarya merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 20 gözaltı
ADAPAZARI (Sakarya), () - SAKARYA merkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 20 kişi gözaltına alındı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürüttüğü soruşturma...
03 Mart 2017 Cuma 12:37
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