(Görüntülü Haber) Sakarya'da Türk Metal Sendikası'na üye işçiler eylem yaptı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), () - ADAPAZARI'nda, Türk Metal Sendikası'na üye işçiler Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS) yüzde 6.4'lük zam teklifine tepki gösterdi. Türk Metal Sendikası'na üyesi yaklaşık 3 bin işçi, Adapazarı Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelerek, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın yüzde 6.4'lük zam teklifini protesto etti. İşçiler, 'MESS şaşırma, sabrımızı taşırma' ve 'Metale şekil verenler, meydanları ısıtıyor' yazılı pankartlar taşıdı. Türk Metal Sendikası Sakarya Şube Başkanı Olcay Meriç, işçiler için bıçağın kemiğe dayandığını ifade ederek, "Bu meydanları MESS'e dar edeceğimizi herkes bilsin. Yine haklı taleplerimiz masada kaldı. Siz üretmeye devam edin, ama iş emeğinizin alın terinizin karşılığını almaya gelince susun diyorlar. Bıçak kemiğe dayandı, eylemse eylem, grevse grev, sonunda zafer mutlaka bizim olacaktır" dedi.