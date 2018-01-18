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(Görüntülü Haber) Sakarya'da metal işçilerinden tabutlu protesto

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), () - TÜRK Metel Sendikası'na üye işçiler, üzerinde 'Bu mevta çok çalıştı, açlıktan öldü' yazılı tabutla teklif edilen zammı protesto etti. Türk Metal Sendikası üyesi işçiler, Adapazarı Demokrasi...

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), () - TÜRK Metel Sendikası'na üye işçiler, üzerinde 'Bu mevta çok çalıştı, açlıktan öldü' yazılı tabutla teklif edilen zammı protesto etti.

Türk Metal Sendikası üyesi işçiler, Adapazarı Demokrasi Meydanı'nda toplanarak Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın zam teklifini protesto etti. İşçiler ellerinde, 'MESS şaşırma sabrımızı taşırma' sloganları atarken, üzerinde 'Bu mevta çok çalıştı, açlıktan öldü' yazılı tabut başında gıyabı cenaze namazı kıldı. Türk Metal Sendikası Sakarya Şube Başkanı Olcay Meriç, metal işçisinin açlığa terk edildiğini belirterek, "Bugün burada MESS tarafından açlığa mahkum edilen bir metal emekçisinin cenaze töreni için toplandık. Şimdi size, 'Merhumu nasıl bilirdiniz?' diye sorsam, 'İşinin ustasıydı, ailesinden, ülkesinden ve emeğinden başka derdi yoktu' dersiniz. 'İş yerini evi, işini namusu bilirdi' dersiniz. 'Üretti, kazandırdı ama maalesef kendi kazanamadan mevta oldu' dersiniz. Bu onurlu metal emekçisini toprağa vereceğiz. O kalp krizinden, kanserden, ya da trafik kazasında ölmedi. Neden öldü biliyor musunuz? Açlıktan öldü. MESS tarafından açlığa terk edildi" ifadelerini kullandı.

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