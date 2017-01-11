(Görüntülü Haber)Sakarya'da FETÖ soruşturmasında emekli yarbay ve emniyet amiri adliyeye sevk edildi

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), () - SAKARYA'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan emekli yarbay Halil Bektaş, emekli emniyet amiri Hüseyin Yılmaz ile Bylock kullandığı belirlenen mühendis Cem Volkan Yavaşcan adliyeye sevk edildi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında operasyon düzenledi. Hakkında görevi kötüye kullanmak ve rüşvet suçlaması olan, ayrıca FETÖ ile bağlantısı olduğu iddia edilen bir dönem Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görev yaparken emekliye ayrılan yarbay Halil Bektaş, emekli emniyet amiri Hüseyin Yılmaz ve örgütün kriptolu mesajlaşma programı Bylock'u kullandığı belirlenen mühendis Cem Volkan Yavaşcan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından 3 kişi adliyeye sevk edildi.