(Görüntülü Haber) Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

Zafer TOKUŞ- Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), () - SAKARYA'da, Irak'tan gelen 7 kişi, terör örgütü DEAŞ ile bağlantıları olduğu iddiasıyla sabaha karşı eve yapılan baskında gözaltına alındı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında kent genelinde terör örgütü şüphelilerine yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonda Irak'tan Adapazarı'na gelen 7 kişinin yaşadığı eve sabaha karşı operasyon düzenlendi. DEAŞ'la baılandılı olduğu öne sürülen 7 kişi gözaltına alınırken, evin çeşitli yerlerine gizlenmiş çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi. Operasyon polis kamerasınca kaydedildi. PKK VE DHKP-C ŞÜPHELİSİ 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Arızalanan aracını sanayiye götüren Mehmet Demir, iddiaya göre aracında terör örgütü PKK'yı övücü şarkılar çalınca ihbar edildi. Polis, Mehmet Demir'i gözaltına aldı. Sakarya Üniversitesi Kampüsü yakınlarında duvarlara örgüt propagandası içeren yazılar yazan DHKP-C üyesi olduğu iddia edilen Ali Sabancı ise ihbar üzerine düzenlenen operasyonla yakalandı. ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER Emniyetteki işlemlerin ardından Mehmet Demir ile Ali Sabancı ve DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Alaa Velid Madi, Mohmood Öudhafar Yasen Yaseen, Eymen Ismaıl Halil, Ahmet Khaırı Shukur, Bassam Hamid İsmail, Ali Khaırı Shukur, Mohammed Yaseen Hameed Khafajeı bu sabah adliyeye sevk edildi.