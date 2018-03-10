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(Görüntülü Haber)  Sakarya'da cinsel istismara tepki yürüyüşü

SAKARYA'da son dönemde artan kadına ve çocuğa yönelik cinsel istismar olaylarına tepki göstermek yaklaşık 100 kişi ellerinde pankartlarla sloganlar atarak yürüdü. Türk Kadınlar Birliği Sakarya Şubesi ve Sakarya Bisiklet ve Doğa Sporları...

SAKARYA'da son dönemde artan kadına ve çocuğa yönelik cinsel istismar olaylarına tepki göstermek yaklaşık 100 kişi ellerinde pankartlarla sloganlar atarak yürüdü.

Türk Kadınlar Birliği Sakarya Şubesi ve Sakarya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Sakarya'da kadına ve çocuğa yönelik cinsel istismara tepki göstermek için Adapazarı kent merkezinde bir yürüyüş düzenledi.Yürüyüşe kadınlar ve bisikletlilerden oluşan yaklaşık 100 kişilik grup Yeni Camii önünde toplandı.

Ellerinde 'Kadına yönelik şiddete hayır' ve 'Ayrılmak istiyorum diye öldüremezsin' pankartlar taşıyan kalabalık grup "Kadına kalkan eller kırılsın" şeklinde sloganlar attı.Yeni Cami mevkisinden başlayan yürüyüşe çevredeki vatandaşlar da destek verdi. Ayrıca yürüyüşe katılan müzisyen grup, çeşitli enstrümanlarla kadına yönelik şiddete karşı besteler seslendirdi.

Kalabalık daha sonra şehrin en işlek caddesi ola Çark Caddesi'ni de yürüyerek geçti. Düzenlenen etkinlik başlangıç noktasından yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta olan Kent Park'ta son buldu.
 

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