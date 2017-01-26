(Görüntülü Haber) Sahte diploma ile 20 yıl öğretmenlik yapmış

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın 15 Temmuz darbe girişimi ardından FETÖ/PDY’ye yönelik olarak görevli personel hakkında başlatılan incelemede, Konya'da görev yapan 20 yıllık öğretmen Hülya Ö.'nün diplomasının sahte olduğunu belirlemesi ve öğretmenin görevine son verildiğinin ortaya çıkması büyük yankı uyandırdı. Hülya Ö.'nün son görev yaptığı Selçuklu İlçesi Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adına açılan sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki sayfasında, "Böyle bir şey olduğu çok belliydi Excel bilmeyen öğretmen olması çok olası değil" mesajı dikkat çekti. Darbe girişimi ardından FETÖ/PDY’ye yönelik olarak kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel hakkında inceleme başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere yönelik yapılan inceleme sonrası Konya’daki Selçuklu İlçesi Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Endüstriyel Otomasyon Bölümü öğretmeni olan Hülya Ö.’nün diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı. 1996 yılında Nevşehir’de göreve başladığı belirlenen Hülya Ö.’nün 2004 yılında da Konya’ya atandığı tespit edildi. Diploması olmamasına rağmen 20 yıldan8 bu yana öğretmenlik yaptığı ortaya çıkan Hülya Ö.’nün 1 yıl da müdür yardımcılığı yaptığı belirlendi. Yapılan tespit üzerine harekete geçen Milli Eğitim Bakanlığı, 21 Eylül tarihinde öğretmenin görevine son verirken, Cumhuriyet Savcılığı’na da 20 yıl boyunca aldığı maaşın iadesi ile birlikte evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarını işlediği gerekçesiyle cezalandırılması istemiyle suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine gözaltına alınan Hülya Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, hakkında da 'evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık' suçlarından dava açıldı. Konya Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri de tüm resmi kurumlarda olduğu gibi Milli Eğitim Bakanlığı’nın da görev yapan tüm öğretmenlerle ilgili diploma çalışması yaptığını belirterek, şöyle dedi: "Bakanlığımız tarafından yürütülen inceleme sonrasında Konya’da görev yaptığı belirlenen Hülya Ö.’nün diplomasının sahte olduğu belirlenmiş. Gerekli idari soruşturma yapıldı ve görevine son verildi. Ayrıca Cumhuriyet Savcılığı’na da öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Adli işlemleri devam ediyor. Yapılan yargılama sonrasında öğretmenin ne şekilde göreve başladığı da ortaya çıkacaktır." Hülya Ö.’nün sahte öğretmen olarak ortaya çıkmasının ardından Konya’da son olarak görev yaptığı Selçuklu İlçesi Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görev yapan yönetici ve öğretmenlerin sessiz kaldığı gözlendi. Yönetici ve öğretmenler Hülya Ö. ile ilgili konuşmak istemezken, okul adına açılan sosyal paylaşım sitesi Facebook’taki sayfada, ‘Böyle bir şey olduğu çok belliydi Excel bilmeyen öğretmen olması çok olası değil’, ‘Hep diyordum bunu kim öğretmen yaptı diye 80 milyonun hakkını nasıl verecek’, ve ‘Elektrik elektronik mühendisiyim diyerek bizleri kandırmaya çalış, milletin Hakkı'nı ye ...Yanına mı kalacak sandın" gibi yorumlar yapılması dikkat çekti.