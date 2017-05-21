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(Görüntülü Haber) Sahnede sürpriz evlilik teklifi

Sinan KABATEPE / EREĞLİ(Zonguldak), () - ZONGULDAK’ın Ereğli İlçesi’nde, Uluslararası Osmanlı Çileği Kültür ve Sanat Şenlikleri kapsamında kurulan sahnede Emre Demir, sevgilisi Rümeysa Korkmaz’a süpriz evlenme teklifinde bulundu. Sahne...

Sinan KABATEPE / EREĞLİ(Zonguldak), () - ZONGULDAK’ın Ereğli İlçesi’nde, Uluslararası Osmanlı Çileği Kültür ve Sanat Şenlikleri kapsamında kurulan sahnede Emre Demir, sevgilisi Rümeysa Korkmaz’a süpriz evlenme teklifinde bulundu. Sahne önünde toplanan kalabalık arasından sahneye çıkan esnaf 23 yaşındaki Emre Demir, 6 aydır birlikte olduğu sevgilisi aynı yaştaki stajer avukat Rümeysa Korkmaz’ı, sahneye davet etti. Emre Demir diz çökerek sevgilisine, “Benimle aynı evin anahtarını bir ömür boyu cebinde taşır mısın?” diyerek evlilik teklifinde bulundu. Büyük sevinç yaşayan Rümeysa Korkmaz teklife 'Evet' diyerek cevap verdi. Demir, teklifini kabul eden sevgilisine yüzük taktı. Bu sırada kalabalık, çifti alkışlarla kutladı. Süpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Rümeysa Korkmaz, “Şu an çok heyecanlıyım. Bir şey konuşacak durumda değilim” dedi. Emre Demir ise her yıl düzenlenen şenliklerde, güzel bir organizasyon olması için sevgilisine sıradışı bir evlenme teklifinde bulunmayı düşündüğünü belirterek, “Bunu da gerçekleştirdim. Gönlümün sultanına ancak böyle bir teklif yakışırdı. Herkesin huzurunda ve herkesin duymasını istedim. Onu da yaptım" diye konuştu.

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