(Görüntülü Haber) Sahilde terk edilen yeni doğmuş bebeğe 'Melek' ismi verildi
MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde battaniyeye sarılı olarak sahile terk edilmiş kız bebek bulundu. Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürülen yeni doğmuş bebeğe, hemşireler tarafından 'Melek' ismi verildi. Akarca Mahallesi'ndeki 3'üncü...
25 Aralık 2016 Pazar 19:45
MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde battaniyeye sarılı olarak sahile terk edilmiş kız bebek bulundu. Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürülen yeni doğmuş bebeğe, hemşireler tarafından 'Melek' ismi verildi. Akarca Mahallesi'ndeki 3'üncü Etap Sahil Bandı'nda yürüyüşe çıkan vatandaşlar, bugün saat 15.00 sıralarında battaniyeye sarılı vaziyette terk edilmiş bir bebek buldu. Vatandaşların haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, 2,5 kilogram ağırlığındaki ve yeni doğmuş olduğu belirlenen bebeği Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürdü. Çocuk Servisi'nde sağlık kontrolünden geçirilen bebeğin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, bebeğe hemşireler tarafından 'Melek' ismi verildi. Olayla ilgili açıklama yapan Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık, polisin bebeğin kim tarafından bırakıldığını tespit etmek için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldığını söyledi. Çalık, kontrollerinin tamamlanmasının ardından bebeğin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü'ne teslim edileceğini belirtti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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