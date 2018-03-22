Ali AKSOYER/İSTANBUL,()-SAMATYA Sahil Kennedy Caddesi Aksaray istikametinde bir minibüs alev alev yanıyor. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
(Görüntülü Haber) Sahil Yolunda minibüs alev alev yanıyor
Ali AKSOYER/İSTANBUL,()-SAMATYA Sahil Kennedy Caddesi Aksaray istikametinde bir minibüs alev alev yanıyor. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
22 Mart 2018 Perşembe 21:37
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