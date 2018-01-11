(Görüntülü Haber) Sağlıkta performans ve kalite kongresi

Levent YENİGÜN KEMER(Antalya), () Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi başladı. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından Beldibi Mahallesi'nde bir otelde 7'nci Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi düzenlendi. Kongreye Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Alper Cihan, Uluslararası Sağlıkta Kalite Derneği (ISQua) Temsilcisi Mike Durkin, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilcisi Dr. Pavel Ursu katıldı. Kongrenin açılışında konuşan Sağlık Müsteşarı Eyüp Gümüş, Türkiye'nin sağlık ihtiyaçları doğrultusunda özgün bir model olarak 2003'te başladığı yolculuğuna devam ettiğini söyledi. 2003'ten bugüne dek birçok sorunu çözdüklerini aktaran Gümüş, vatandaşın memnuniyet oranını yüzde 39'dan yüzde 75.5'e çıkardıklarını belirtti. Gümüş, geçen yıl Isparta, Yozgat, Mersin ve Adana şehir hastanelerini açtıklarını hatırlatarak, Bu yıl yeni şehir hastanelerini de açacağız. Bunların başında Kayseri, Eskişehir ve Elazığ geliyor. Toplam 40 bin yataklı 32 şehir hastanemizi tamamlayacağız. 2019'a kadar hemen hemen yüzde 90'ını bitirmiş olacağız dedi. 'TÜRKİYE'NİN GÜCÜ YAVAŞ YAVAŞ OLUŞMAYA BAŞLADI' Türkiye'nin sağlık sektöründe gelecekte parlayan yıldız olacağına inandığını anlatan Gümüş, hem hastanelerdeki hizmetlerle hem de aile hekimliği sisteminin güçlendirilmesiyle bunun başarılacağını kaydetti. Türkiye'nin 1 milyona yakın sağlık ordusu olduğunu kaydeden Gümüş, Bu ordu Türkiye'ye yetiyor. Birçok ülke de 'gelin bizim sağlık hizmetlerimizi siz sağlayın' diyor. Neden Çünkü artık Türkiye'nin gücü yavaş yavaş oluşmaya başladı. Her türlü sağlık sunumunu gerçekleştirebiliriz. 27 bin sağlık personeli alacağız. Yaklaşık 55 bin kişi sağlık ordumuza katılacak. Ocak ayının sonuna doğru yeni hemşirelerimizi sorun yaşayan hastanelere göndereceğiz. Hızlı şekilde hemşirelik yükünü azaltacağız diye konuştu. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Alper Cihan, 2003'ten bu yana sağlıkta dönüşümün ilk aşamasında Türkiye'nin gösterdiği hızlı başarıya dikkati çekti. DSÖ Türkiye Temsilcisi Dr. Pavel Ursu, zamanlı, güvenli ve tekli tedavi sunulmasının tüm hastaların hakkı olduğunu belirterek, hastalıklar ve teknolojik inovasyon sebebiyle sağlık hizmetlerinin önceki yıllarda büyük değişimler gösterdiğini kaydetti. ISQua Temsilcisi Mike Durkin, yapılan çalışmalar dolayısıyla sağlık yöneticilerine teşekkür etti. Kongre 13 Ocak'ta sona erecek.