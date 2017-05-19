(Görüntülü Haber) Sağlık turizmi masaya yatırıldı

Engin ANAK/ALANYA(Antalya), () TÜRKİYE Sağlık Turizm Dernekleri Federasyonu (TURSAF) tarafından sağlık turizminin geliştirilmesi amacıyla Alanya'da toplantı yapıldı. TURSAF öncülüğünde Alanya Ticaret ve Sanayi Odası, Aleaddin Keykubat Üniversitesi ve Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi'nin katkılarıyla 'Sağlık Turizminde Meslek Eğitim Modülünün Oluşturulması' konulu toplantı yapıldı. Turizm ve sağlık sektöründeki yöneticiler ile akademisyenlerin katıldığı toplantıda konuşan TURSAF Başkanı Dr. Tevfik Yazan, toplantıya katılan akademisyenler ve uzmanlarla turizminin tanıtımını yapacaklarını söyledi. Toplantı sonunda ise uzmanlarla sertifikasyon çalışmasının yol haritasını çıkaracaklarını belirten Yazan, "Türkiye'de ilk defa sağlık turizmi konusunda yetişmiş, uluslararası meslek standardı tanımlanmış kalifiye eleman istihdam edilecek. Bu projeyle tüm Türkiye'de sağlık turizmi yapmak isteyen özel kuruluşlar, sağlık tesisleri, termal tesisler, kamu hastaneleri ve yaşlı bakım merkezleri elemanları istihdam edecek" dedi. 'İSLAM ÜLKELERİNİN EN KOLAY SAĞLIK HİZMETİ ALACAĞI YER TÜRKİYE'DİR' Toplantıya konuşmacı olarak katılan Doç. Dr. Oğuz Özyaral, Türkiye'deki sağlık sektörünün ABD ile aynı kalitede olduğunu söyledi. Türkiye'de sağlık turizmini, turizm sektörüyle ele alınması gerektiğini anlatan Doç. Dr. Özyaral, "Tüm İslam ülkelerinin en kolay sağlık hizmeti alacağı ülke Türkiye'dir. Bu potansiyeli neden başka ülkelere sevk edelim. Burada ne gerekiyorsa o yapılmalı. Sadece teknik adamın yetiştirilmesi modülü değil sektörlerarası işbirliğini de katarak yapılacak sertifikasyon programlarına eczacılar, hekimler turizm çalışanları katılmalı. Son derece ciddi bu potansiyeli değerlendirmek bizim hakkımızdır" diye konuştu.