(Görüntülü Haber) Sağlık turizmi kongresi başladı

Latif SANSÜR KUŞADASI (Aydın), () Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, sağlık turizminde yol haritasının ele alındığı 8. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi 50 ülkeden 400'ü aşkın bilim insanı, sektör ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımıyla başladı. Dünyanın önde gelen sağlık turizmi uzmanları, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir araya geldi. Uzmanlar, 8. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi açılış oturumuyla çalışmalarına başladı. Türkiye Sağlık Turizmi Derneği ile Sağlık Nesiller Derneğinin Ekonomi, Sağlık ve Kültür ve Turizm bakanlıklarının desteğiyle düzenlediği kongrenin açılış törenine, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Cavit Bircan, Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Belediye Başkanı CHP'li Özer Kayalı, Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı bürokratları katıldı. Sağlık turizminin önemine dikkat çekilen açılış konuşmalarında Başkan Kayalı, Gelirinin yüzde 90'ı turizmden elde edilen Kuşadası'nda, sağlık turizmi de önemli bir yer tutuyor dedi. Kongrenin yapıldığı Kuşadası'nın en isabetli yer seçimi olduğunu söyleyen Vali Köşger ise, 17 ilçe ancak 22 antik kentimiz var. Tarihin her döneminde medeniyetleri barındıran bölgemizde, belediye ve bakanlık 550 tesisimiz, 50 bin yatak kapasitemiz var. Biz bunları 4-5 aylık deniz güneş döneminde kullanıyoruz. Oysa burası sağlık turizmi açısından da çok önemli bir merkez olmaya aday. Avrupa'nın, dünyanın önemli kültür merkezlerinden biri olabilir. Termal turizmi daha aktif kullanım için kullanılmalı. Buraya gelecek olan yatırımcılara tüm olanakları seferber edeceğimizi deklare ediyorum diye konuştu. SAĞLIK DİPLOMASİSİ Türkiye Sağlık Turizmi Derneği başkanı Akıner Birdal, kongrenin sağlık turizminin yanında, sağlık diplomasisi açısından da önemli olduğunu söyledi, Birdal, Kongreyi düzenlememizdeki en önemli konu, Türkiye'nin sağlıkta gelmiş olduğu düzeyi yurt dışındaki katılımcılara anlatmak ve göstermek. Sektörün de kendini yenilemeyi, hukuki, kamusal ve mesleki anlamda kendilerini geliştirmelerine yarayacak üç günlük yoğun bir program var. Üniversite, sektör ve sivil toplum örgütlerinin bildirileri olacak. Sağlık hizmet sektöründe uluslararası hizmet ihracını ele alacağız. Türkiye'nin sağlık alanında diğer ülkelerle olan rekabet gücünü ele alacağız ve kendimizi gösterme olanağı bulacağız. Türkiye dünyadaki yerini yeniden konumlandırma sürecinde. Bu nedenle her alanda diplomasi yürütülüyor. Sağlık diplomasisini gerektiği gibi kullanma adına bu kongreyi önemsiyoruz. 50'ye yakın ülkeden 400'e yakın katılımcı ile kongre gerçekleşiyor. Hem Kuşadası'nı destinasyon olarak tanıtırken, diğer taraftan turizm ile sağlık sektörünü bir araya getirmiş olacağız. Aynı zamanda yerinde sektör düzeyindeki görüşmelerle hasta transferi işbirliği olanakları da görüşülecek. Kongre bilimsel program, özel ve ikili görüşme programları ve hastane ziyaretleriyle sona erecek dedi.