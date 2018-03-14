(Görüntülü Haber) Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden DHA muhabirine 'en iyi haber' ödülü

İSTANBUL, () SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi tarafından 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen "Şahane Medya Ödülleri"nde Doğan Haber Ajansı'ndan Buse Özel'e "Yaşasa bile ayağa kalkamaz denilmişti! Hayata mucize tutunuş" başlıklı haberi ile 'Yazılı Basın Vaka" dalında 'en iyi haber ödülü' verildi. Ödül töreni Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenirken, törende konuşan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, açılışta yaptığı konuşmada "Ruhuyla bizim olan, geçmişten bize kalan fakat eskimeyen bir özdeyişimiz vardır. 'Marifet iltifata tabidir'" dedi. Prof. Dr. Erdöl, "Cumhurbaşkanımızın destek ve teveccühleriyle, Mekteb-i Tıbbiye'yi Şahane'nin bugünkü imkanlarla daha ileriye taşınmasına müteveccih bir uygulama olarak kurulan ülkemizin sağlık temalı ilk ve tek devlet üniversitesi olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi, sağlık temalı haberlerin adsız kahramanlarına teşekkür etmek için bugün bu programı düzenledi" diye konuştu.





Ödül töreninde Hürriyet Gazetesi sağlık muhabiri Mesude Erşan 14 Mart Yazılı Basın Özel Ödülü'ne layık görülürken, CNN Türk, Sağlık Kontrolü programı sunucusu Leyla Ataman da "En İstikrarlı Sağlık Programı" ödülü aldı. Ayrıca Gündem Özel programı ile Deniz Bayramoğlu da "En Sağlıklı Tartışma Programı" ödülüne layık görüldü.